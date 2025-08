Lewis Hamilton zit er na de kwalificatiesessie in Hongarije helemaal doorheen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet verder dan Q2, terwijl teamgenoot Charles Leclerc uit het niets de polepositie pakte. Ook Hamilton zag het onverwachte succes van zijn teamgenoot, en trekt de conclusie: ‘Ferrari moet van coureur veranderen.’

Terwijl Charles Leclerc als enige coureur dit weekend sneller is dan de McLarens tijdens een sessie, was de kwalificatie voor Lewis Hamilton al na Q2 afgelopen. De Brit start als twaalfde aan de hoofdrace op zondag, en was al over de boordradio behoorlijk van streek toen hij dit van race-ingenieur Riccardo Adami te horen kreeg. “Elke keer weer, elke keer weer”, verzuchte de wereldkampioen meteen.

‘Het ligt aan mij’

Hamiltons humeur is na de sessie niet beter. “Het ligt aan mij, elke keer weer”, vertelt de Ferrari-coureur voor de camera’s van Sky Sports. “Ik ben gewoon nutteloos. Het team heeft geen problemen, de andere auto staat namelijk op pole”, verwijst Hamilton naar teamgenoot Leclerc. “Ze moeten gewoon hun coureur vervangen.”

LEES OOK: Leclerc pakt ‘mooiste polepositie’ uit carrière: ‘Ik heb er geen woorden voor’

Ook bij F1TV trekt de coureur meteen het boetekleed aan. “Ik ben nutteloos, gewoon nutteloos”, herhaalt Hamilton. “Het was gewoon verschrikkelijk. Maar het is wat het is.” De zevenvoudig wereldkampioen reed in de laatste vrije training in Hongarije nog wel de op drie na snelste tijd. Hamilton krijgt daarom de vraag of Ferrari misschien nog veranderingen aan zijn SF-25 heeft doorgevoerd voorafgaand aan de kwalificatie. “Er is niks verandert”, is het enige wat de Brit zegt, voordat hij wegloopt.

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.