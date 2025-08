Charles Leclerc pakt de polepositie op Hongarije! De snelle ronde van de Monegask op de Hungaroring kwam als een duveltje uit een doosje, en de Ferrari-coureur was de twee McLarens te snel af. Ook de Monegask zelf zag zijn eerste startplek niet aankomen. ‘Het is de mooiste polepositie die ik ooit heb gepakt’, aldus een stralende Leclerc.

“Ik snap vandaag echt niks van de Formule 1”, zegt Leclerc na de sessie met een glimlach van oor tot oor. “De hele kwalificatie was enorm moeilijk, daarmee overdrijf ik niet. In Q3 veranderde de omstandigheden ook nog eens, alles werd echt heel moeilijk. Ik wist dat ik een goede ronde moest rijden om ook maar de derde startplek in handen te krijgen. En toen werd het polepositie, dat had ik niet verwacht.”

Ook de veranderende weersomstandigheden – de kwalificatie begon droog, maar kende een aantal regenbuien – zorgden voor extra moeilijke omstandigheden. “Ik kon het inderdaad voelen. Toen de regen kwam in Q2, hoopte ik dat dat niet al te lange zou aanhouden. Dat gebeurde niet, en de omstandigheden veranderden weer. Maar uiteindelijk heb ik toch polepositie. Ik heb eerlijk gezegd geen woorden ervoor. Het is de mooiste polepositie die ik ooit heb gepakt, want het is de meest onverwachte.”

‘Start en eerste bocht belangrijkst’

En wat zijn de verwachtingen voor de race van Leclerc? De Monegask won voor het laatst in 2024 in Austin een Grand Prix. “De start en de eerste bocht zullen de belangrijkste momenten zijn”, blikt de Monegask alvast vooruit. “Ik heb geen idee hoe het zal gaan, maar ik weet zeker dat ik alles op alles zal zetten om de eerste plaats in handen te houden. Als dat lukt, dan wordt de rest van de race makkelijker.”

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.