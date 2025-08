Lando Norris won afgelopen weekend de GP van Hongarije, met een voorsprong van zeven tienden op teamgenoot Oscar Piastri. Het betekende opnieuw een één-tweetje voor de papaja’s, die dit seizoen beide kampioenschappen domineren. Het succes in Boedapest was bovendien het vierde één-tweetje op rij voor McLaren, dat jaagt op het dominantie-record van Formule 1-grootmachten Mercedes en Ferrari.

Norris voerde in Hongarije een perfecte éénstopstrategie uit en bracht het verschil met Piastri in het WK terug tot negen punten. De Australiër daagde hem in de slotfase nog uit voor de overwinning, maar gaf na afloop toe dat hij op het krappe, bochtige circuit meer tijd nodig had gehad om zijn teamgenoot daadwerkelijk te kunnen passeren. Na eerdere zeges in Spa-Francorchamps, Silverstone en Spielberg bezette McLaren wederom de eerste twee podiumplaatsen. Zodoende ging het team er met het maximale aantal punten vandoor.

Het huidige record voor opeenvolgende één-tweetjes in de Formule 1 staat op vijf en is in handen van zowel Ferrari als Mercedes. McLaren staat voorlopig op vier. Slechts één keer eerder lukte het de Britten om vier één-tweetjes op rij te boeken – in 1988, met Ayrton Senna en Alain Prost. Vooralsnog heeft McLaren alle troeven in handen om tijdens de aankomende Dutch GP op Zandvoort op gelijke hoogte te komen met Mercedes en Ferrari.

Records voor opeenvolgende één-tweetjes

Vijf één-tweetjes – Mercedes (GP België 1952 – GP Nederland 1952) Vijf één-tweetjes – Ferrari (GP Hongarije 2002 – GP Japan 2002) Vijf één-tweetjes – Mercedes (GP Maleisië 2014 – GP Monaco 2014) Vijf één-tweetjes – Mercedes (GP Verenigde Staten 2015 – GP Australië 2016) Vijf één-tweetjes – Mercedes (GP Australië 2019 – GP Spanje 2019)

