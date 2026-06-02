In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal heeft Lewis Hamilton een bijzondere subcultuur binnen de autowereld verkend. De zevenvoudig wereldkampioen kroop in Los Angeles achter het stuur van een echte lowrider: een gepersonaliseerde Buick Regal uit 1984, compleet met hydraulisch veersysteem en opvallende tweekleurige lak. Met Snoop Dogg op de achtergrond dompelde hij zich onder in de lowrider-wereld.

Tijdens zijn ontmoeting met de eigenaar gaf Hamilton toe dat hij lowriders vooral van internet en televisie kende, maar er nog nooit een in het echt had gezien. De eigenaar liet hem kennismaken met de unieke kenmerken van de auto en ging in op de betekenis van de cultuur. “Het is een mix van alles – de beste auto, de beste lak. Het is niet alleen een vriendschappelijke wedstrijd, het is ook een levensstijl.” Na een korte uitleg over het hydraulische systeem mocht Hamilton zelf door de straten van LA stuiteren. “Dit is te gek”, lachte hij enthousiast.

LEES OOK: VIDEO: Lando Norris trotseert de Nürburgring: ‘Hoeveel auto’s rijden hier wel niet?’

Later deelde Hamilton ook zijn indrukken op sociale media. “Ik wil altijd meer leren over verschillende autoculturen over de hele wereld en deze stond al een tijdje op mijn lijstje”, liet hij weten. “Het was een geweldige ervaring om in een lowrider te rijden en tijd door te brengen met de mensen die ze koesteren en de cultuur levend houden.” In dezelfde videoserie scheurde de 41-jarige coureur al door de straten van Tokio en over de boulevards van Miami.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.