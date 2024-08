Alpine-adviseur Flavio Briatore vertelt hoe zijn terugkeer in de Formule 1 tot stand kwam. De Italiaan was eerder uit de koningsklasse verbannen, maar werkt nu als adviseur van de Franse renstal. Volgens de adviseur heeft hij zijn terugkeer te danken aan dat Renault-CEO Luca de Meo eerder zijn advies niet aannam. Briatore doet ook meteen een belofte aan Alpine.

In juni maakte Alpine bekend dat Flavio Briatore adviseur werd van het team. De Italiaan werd eerder uit de Formule 1 verbannen na het Crashgate-schandaal in 2008, maar het verbod werd al in 2010 weer ingetrokken. Briatore vertelt in de Formula For Succes-podcast hoe zijn terugkeer, via Alpine, tot stand kwam.

Briatore herinnert zich nog hoe hij Renault-CEO Luca de Meo tijdens zijn begindagen advies gaf over Renaults Formule 1-team Alpine. Hij vertelde aan De Meo dat “de mensen die je hebt, zijn niet zo goed”. Tot de frustratie van Briatore “luisterde hij niet, nul.” Drie jaar later belde De Meo weer voor advies. “Ik zeg tegen Luca: ‘Formule 1 is een andere business. Formule 1, je moet iemand hebben die toegewijd is aan het team. Niet te zakelijk en niet bureaucratisch, (je hebt, red.) de teamgeest nodig.”

Daarop nodigde De Meo Briatore uit om hem bij Alpine te komen helpen. “Ik ken het team, ik ken de fabriek, ik weet alles. Dus ik zeg tegen hem: ‘Waarom niet?'”, aldus Briatore. “En dit gebeurde, weet je, het was mijn oude team. Met dit team hebben we zeven kampioenschappen gewonnen. En het is de nieuwe uitdaging, het is de nieuwe motivatie. Ik ben erg blij om terug te komen.”

Over twee jaar een podium

Het Alpine-team heeft nog een lange weg te gaan, en volgens Briatore moet “het team nog samengesteld worden vanuit de commerciële kant, de technische kant, de managementkant.” Toch heeft de Italiaan wel vertrouwen, en durft hij zelfs al een kleine voorspelling te doen. “Alpine, ik beloof je, geef me twee jaar. Over twee jaar zien we het podium. 2027 hebben we een podium”, aldus Briatore.

