Johnny Herbert heeft kritisch gereageerd op de uitlatingen van Lewis Hamilton na de GP van Hongarije. De voormalig F1-coureur en oud-FIA-steward vindt dat de Brit onterecht de stewards verantwoordelijk houdt voor de tijdstraf die hij opliep na een snelheidsovertreding in de pitstraat. Volgens Herbert heeft dat – anders dan Hamilton zelf suggereerde – niets met pech te maken en had hij zulke fouten tien jaar geleden nooit gemaakt.

Hamilton kreeg in Boedapest een tijdstraf van vijf seconden nadat hij de zogenoemde pitlimiter te vroeg had uitgeschakeld en daarmee de maximumsnelheid overschreed. Na afloop reageerde de zevenvoudig wereldkampioen gefrustreerd. “Elke keer dat ik deze stewards een kans geef, geven ze me een straf.” Volgens Herbert is die kritiek echter misplaatst, omdat het om een automatische straf ging waarbij de stewards geen beoordelingsruimte hadden.

“De relatie tussen stewards en coureurs is over het algemeen erg goed”, reageerde Herbert tegenover een gokplatform. “De richtlijnen voor coureurs zijn algemeen bekend. Het is een samenwerking tussen de FIA, de stewards en de coureurs en weerspiegelt hoe het rijdersveld wil dat bepaalde situaties worden beoordeeld. Als er iets op de baan gebeurt en een coureur bijvoorbeeld de snelheidslimiet overschrijdt, maakt het niet uit of dat met een halve kilometer per uur is. Een straf is een straf.”

Tien jaar geleden maakte Lewis Hamilton deze fouten niet

Herbert benadrukt dat de stewards handelen volgens vaste richtlijnen en niet op basis van persoonlijke voorkeuren. “Je kunt niet zeggen dat het ‘gewoon pech’ was. Je kunt en mag een coureur geen straf geven omdat je hem misschien niet mag. Zo werkt het niet. De richtlijnen zijn er nu eenmaal. Er zitten vier stewards in de kamer die nauw samenwerken. Je kunt de regels en richtlijnen niet negeren, want dat leidt tot allerlei andere problemen. Bovendien jaag je daarmee de coureurs op de kast. Consistentie bij het uitdelen van straffen is dus cruciaal, en dat is ook precies waar teams en coureurs altijd naar streven. Naar mijn mening doen de stewards dat uitstekend.”

De voormalig FIA-steward vindt dat Hamilton de schuld eerder bij zichzelf moet zoeken. “De snelheidsovertreding was Hamiltons fout, punt uit. Je kunt niemand anders de schuld geven. Zou de Lewis van tien jaar geleden zoiets hebben gedaan? Waarschijnlijk niet. Waarom hij die inschatting zo volledig verkeerd heeft gemaakt, weet ik niet. Uiteindelijk zijn er geen excuses. Het is niet zo dat de stewards iets tegen Lewis hebben. Zo werkt het niet. Hij moet dit soort fouten simpelweg afleren.”

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