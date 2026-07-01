Max Verstappen maakt zich op voor de GP van Groot-Brittannië. Na de bemoedigende resultaten in Oostenrijk – waar de Nederlander als tweede eindigde, maar zicht had op de overwinning – rekent hij op Silverstone op een zwaardere beproeving. De upgrades die Red Bull meebracht naar Spielberg wierpen hun vruchten af, maar Verstappen blijft behoedzaam voor de lay-out en de snelle bochten in Engeland.

“Oostenrijk was een geweldige race voor ons en het voelde goed om eindelijk weer eens voor de overwinning te strijden”, blikte Verstappen woensdag terug in een officieel persbericht. “P2 was een solide resultaat en we hadden een goed tempo. Het was ook fijn om op de baan te kunnen vechten.” De Nederlander kende daarbij een aantal spectaculaire duels met Lewis Hamilton. Uiteindelijk kwam hij ronden tekort om ook winnaar George Russell in te rekenen en de zege te pakken voor het Red Bull-publiek.

Uitdaging

“Nu gaan we direct door naar de volgende race van de double header“, richtte Verstappen de blik op komend weekend. “Ik ben dol op het circuit van Silverstone en het heeft een rijke historie.” Hij waarschuwde wel voor de uitdagingen die de GP van Groot-Brittannië met zich meebrengt. “Ik denk dat het heel anders en uitdagender zal aanvoelen, vooral met het energiebeheer op dit circuit.”

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Tijdens de FIA-persconferentie in Oostenrijk reageerde Verstappen al dat hij ‘in de lach schoot’ toen hij in de simulator met de RB22 op Silverstone testte. In tegenstelling tot de Red Bull Ring zijn de mogelijkheden om energie terug te winnen daar beperkt, waardoor hij veel snelheid moest inleveren. “Door de lay-out en de snelle bochten zou het een zwaardere race kunnen worden”, voorspelde hij opnieuw. “Maar het ziet ernaar uit dat het warmer wordt dan verwacht, dus we zullen zien. Het is fijn voor het team om dichter bij huis te zijn en het is altijd een drukke week met veel evenementen.”

Verstappen nam al elf keer deel aan de GP van Groot-Brittannië en racete twaalf keer op het circuit van Silverstone. Tweemaal kwam hij als winnaar over de streep, onder andere bij de speciale jubileum-Grand Prix in 2020. Drie keer werd hij als tweede afgevlagd. Vorig jaar, toen McLaren oppermachtig was, eindigde hij op de vijfde plaats.

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