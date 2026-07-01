McLaren verschijnt dit weekend tijdens de GP van Groot-Brittannië met een opvallende nieuwe kleurstelling aan de start. Voor de thuisrace op Silverstone verruilt de renstal uit Woking het bekende papaja-oranje voor een retrodesign, geïnspireerd op de iconische M2B, de allereerste F1-auto van het team. Met de wit-groene livery viert McLaren het zestigjarig jubileum van zijn debuutseizoen in de koningsklasse.

De McLaren M2B maakte in 1966 zijn opwachting in de Formule 1 en werd bestuurd door oprichter Bruce McLaren en Chris Amon. Hoewel het seizoen geen groot succes werd, behaalde het team met de M2B wel zijn eerste WK-punten, onder meer dankzij een zesde plaats van Bruce McLaren tijdens de GP van Groot-Brittannië. Op Silverstone keert het team daarom terug naar de iconische wit-groene kleuren. Het is bovendien al de tweede speciale livery van het seizoen, nadat de Britse renstal in Monaco voor een jubileumkleurstelling koos.

Voortdurende innovatie

In Monaco haalde het team de echte M2B bovendien opnieuw van stal. Oud-wereldkampioen Mika Häkkinen kroop achter het stuur van de fraaie bolide en maakte tijdens enkele demonstratieronden de straten van het prinsdom onveilig. Beelden van deze historische ererondjes vind je hier. “Onze livery voor Silverstone is een eerbetoon aan waar we begonnen zijn en aan alles wat we sindsdien hebben opgebouwd”, aldus Louise McEwen, Chief Marketing Officer van McLaren. “De McLaren M2B vertegenwoordigt het begin van een reis die wordt gekenmerkt door voortdurende innovatie en een onwrikbaar geloof in wat mogelijk is. Dit ontwerp brengt die geest tot leven.”

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De livery is ontworpen in samenwerking met Google Gemini, waarvan de sponsorlogo’s prominent op de neus van de auto prijken. “Samen met Google onderzoeken we hoe technologie nieuwe mogelijkheden kan creëren voor innovatie, verbetering en het naar een hoger niveau tillen van prestaties, zowel op als naast het circuit”, vervolgde McEwen. “Deze kleurstelling is een krachtige uiting van die gedeelde mentaliteit: een eerbetoon aan ons erfgoed én tegelijkertijd een blik op de toekomst.”

De nieuwe groen-witte livery voor de GP van Groot-Brittannië (McLaren)

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