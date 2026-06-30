Een week na de GP Oostenrijk staat alweer het raceweekend in Silverstone op de planning. De Formule 1 staat tijdens de GP Groot-Brittannië een thuiswedstrijd te wachten – veel van de teams hebben hun thuisbasis in de buurt van het Britse circuit – maar kunnen ze ook goed weer verwachten? Lees het hele weerbericht voor de Britse Grand Prix hier.

In Oostenrijk was het voor zowel de coureurs als de fans op de tribunes flink zweten geblazen. Het hele weekend lang steeg het kwik tot boven de 30 graden Celsius. De FIA gaf daarom een officiële hittewaarschuwing af en coureurs mochten met de veelbesproken koelvesten de race rijden. Een week later kunnen de koelvesten weer de kast in. Het Grand Prix-weekend op Silverstone belooft aangenamere temperaturen met zich mee te brengen. Een groot contrast met de regenrace een jaar geleden.

Weerbericht GP Groot-Brittannië

De GP Groot-Brittannië is dit jaar een sprintweekend, waardoor maar één vrije training op het programma staat. Het oefenuurtje zal onder zonnige omstandigheden verreden worden: het wordt zo’n 21 graden Celsius met nul procent kans op neerslag. Tijdens de sprintkwalificatie wordt het iets warmer, 24 graden Celsius, maar ook dan is de verwachting dat het droog blijft boven het circuit.

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Op de zaterdag zal het kwik weer iets stijgen. Tijdens de sprintrace zal het rond de 23 graden Celsius zijn en is de kans op neerslag wederom nihil. Ook tijdens de kwalificatie wordt er geen regen verwacht, en is het rond de 25 graden Celsius. De zonnige omstandigheden zetten ook op de zondag door. De verwachting is dat dat de warmste dag van het weekend zal worden. Tijdens de race ligt de temperatuur rond de 26 graden Celsius.

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