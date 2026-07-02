Max Verstappen werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar McLaren. Voorlopig gaat het om hardnekkige geruchten, al gaf CEO Zak Brown eerder toe dat hij altijd openstaat voor samenwerking met een viervoudig wereldkampioen. Ook Lando Norris onderstreept dat hij die uitdaging zou verwelkomen. De regerend wereldkampioen is ervan overtuigd dat hij iedere potentiële teamgenoot kan verslaan.

“Het is goed dat een viervoudig wereldkampioen aan boord wil komen en mogelijk deel wil uitmaken van McLaren”, aldus Norris tijdens de officiële FIA-persconferentie in Silverstone. “Ik weet niet of er iets waar is van die geruchten, maar het idee is heel gaaf. En als ik de kans krijg om het tegen anderen op te nemen, ga ik die uitdaging altijd aan. Voorlopig is een samenwerking met Verstappen echter niet aan de orde”, voegde Norris eraan toe. “Ik ben enthousiast over mijn toekomst met dit team, dus ik blijf hier nog wel een paar jaar. Het maakt me niet uit wie er in die periode naast me komt te rijden. Voorlopig kan ik het gelukkig heel goed vinden met Oscar (Piastri, red.); we werken heel goed samen.”

Vorig jaar won Norris het wereldkampioenschap met McLaren; het verschil met Verstappen bedroeg uiteindelijk twee WK-punten. Mocht hij ooit opnieuw tegenover de Nederlander komen te staan, dan gaat Norris ervan uit dat hij als winnaar uit de bus komt. “Ik zit hier als een completere coureur”, verzekerde de Engelsman. “Ik kan me beter aanpassen aan verschillende situaties en de rijstijl die een bepaalde auto nodig heeft.”

‘Kan iedere coureur verslaan’

“Daarom geloof ik ook dat ik iedere coureur kan verslaan”, vervolgde Norris zelfverzekerd. “Wat Max (Verstappen, red.) specifiek zo ongelooflijk goed maakt, is dat hij het hele seizoen presteert. Hij opereert ieder weekend op een ontzettend hoog niveau. Er zijn heel veel coureurs die op pole position kunnen staan en ongelooflijke races kunnen rijden, maar het verschil met dat elite-niveau is dat je presteert in iedere training, iedere kwalificatie en iedere race. Dus ja, het maakt mij niet uit of ik het nu tegen Verstappen, Hamilton of Alonso moet opnemen.”

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Voorlopig is het nog onduidelijk of Verstappen op termijn naar McLaren of een ander topteam verhuist. Zijn Red Bull-contract is geldig tot en met 2028, maar door speciale exitclausules kan dit voortijdig worden ontbonden. Teambaas Laurent Mekies benadrukte in Oostenrijk dat zijn stercoureur in Milton Keynes wil blijven, mits het team een competitief pakket aflevert. Toen manager Raymond Vermeulen naar de exit-geruchten werd gevraagd, onderschreef hij die bewoording.

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