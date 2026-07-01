Een mogelijke transfer van Max Verstappen houdt de F1-gemoederen nog altijd flink bezig. In de paddock wordt hij al maanden nadrukkelijk gelinkt aan Mercedes, maar in de voorbije weken werd er ook gesproken over een samenwerking met McLaren. McLaren-teambaas Andrea Stella houdt echter vast aan het huidige rijdersbestand; hij stelt zijn vertrouwen in Lando Norris en Oscar Piastri.

Gezien de huidige krachtsverhoudingen in de Formule 1 is Mercedes de meest logische bestemming voor Max Verstappen. McLaren kon de afgelopen weken geen vuist maken tegen de Duitse renstal en staat bovendien achter Ferrari in het constructeursklassement. Toch wordt er volop gespeculeerd over een mogelijke toekomst voor Verstappen bij de papaja’s, niet in de laatste plaats omdat race-ingenieur en vertrouwenspersoon Gianpiero Lambiase op termijn naar Woking vertrekt.

‘Wachten tot de FIA drie auto’s toestaat’

McLaren-CEO Zak Brown zette de deur eerder al op een kier voor Verstappen. “Hij blijft een viervoudig wereldkampioen”, gaf de Amerikaan toe tijdens het raceweekend in Oostenrijk. Andrea Stella voorziet echter weinig ruimte voor een samenwerking. In een interview met Corriere della Sera legde hij uit dat de huidige line-up van grote waarde is voor McLaren. “Wat ik Verstappen zou adviseren? Wachten tot de FIA drie auto’s per team toestaat”, grapte hij. “Als een viervoudig wereldkampioen daadwerkelijk bij ons zou aankloppen, zouden we dat zien als een sterk signaal van aantrekkingskracht, geloofwaardigheid en potentie”, vervolgde hij op serieuze toon.

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“Dat hadden we ook toen Gianpiero (Lambiase, red.) zich aan ons wilde verbinden”, lichtte Stella toe. “Maar niet zolang we Norris en Piastri hebben”, benadrukte hij. “We zijn tevreden met deze combinatie. We geloven in het model met eigen coureurs, waarbij er twee bovendien van Italiaanse komaf zijn”, vertelde hij trots. “Leonardo Fornaroli, onze reserverijder, en Matteo De Palo, die in de Formule 3 rijdt.” Gezien de sportieve opmars van Red Bull in Oostenrijk is het nog maar de vraag of Verstappen een transfer ambieert. Volgens Laurent Mekies en manager Raymond Vermeulen wil hij in Milton Keynes blijven, mits de Oostenrijkse renstal competitief blijft.

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