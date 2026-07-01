Lando Norris heeft zich uitgesproken over de discussie rond de ontwikkelingssnelheid in de Formule 1. Meerdere coureurs klaagden de afgelopen dagen over de upgradekracht van de topteams, onder wie Fernando Alonso. Norris haalde daarop opvallend fel uit naar zijn concullega, die volgens hem te snel conclusies trekt over de werkwijze van andere teams. “Ik denk dat coureurs te veel praten”, sneerde de regerend wereldkampioen.

De discussie draait om de nieuwe technische reglementen, die dit seizoen hebben geleid tot een intensief ontwikkelingsprogramma binnen de paddock. Teams proberen onder het budgetplafond geen achterstand op te lopen, maar de aanpak verschilt sterk per renstal. Aston Martin wacht op een verlossend upgradepakket dat rond de zomerstop wordt geïntroduceerd, terwijl topteams als Ferrari, Mercedes en Red Bull al gedurende het jaar kleinere pakketten blijven doorvoeren. “Wij hebben blijkbaar geen geld voor onbeperkte upgrades, zoals de andere teams dat wel hebben”, aldus een kritische Alonso tijdens het raceweekend in Oostenrijk. “Als ik op vrijdag de upgradelijsten van de FIA doorneem, ben ik telkens weer verrast. Misschien hebben de topteams wel een geldmachine in de kelder staan.”

‘Kwestie van concurrenten overtreffen’

Norris nam de woorden van Alonso weinig serieus. “Ik denk dat coureurs te veel praten”, sneerde hij. “Ze zijn geen accountants; ze weten niet echt hoe het werkt.” De Brit voegde daaraan toe dat de verschillen in aanpak tussen teams te groot zijn om van buitenaf goed te kunnen beoordelen. “Ik ben helemaal niet verbaasd over de ontwikkelingssnelheid”, vervolgde hij.

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“Het hangt af van hoe snel je dingen oppakt, hoeveel tijd je aan bepaalde onderdelen besteedt en hoe je de windtunnel benut”, somde Norris op. “Het gaat ook om de efficiëntie van hoe je onderdelen laat produceren en hoe je dat proces afhandelt. Dus ik denk niet dat mensen over andere teams kunnen oordelen. Elk team doet het weer net iets beter dan het andere team – het is een kwestie van de concurrentie op alle mogelijke manieren proberen te overtreffen”, besloot hij.

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