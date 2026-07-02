McLaren kijkt uit naar de aankomende thuisrace op Silverstone. Niet voor niets introduceerde het team een speciale kleurstelling, ter ere van het zestigjarig bestaan van het F1-team. Het is nog maar de vraag of McLaren ook kan zegevieren op Silverstone. In de voorbije Grands Prix bleken de regerend wereldkampioenen weinig competitief. Andrea Stella voorspelt een blijvende ontwikkelingsstrijd tussen de topteams, maar houdt vertrouwen in een inhaalslag.

“De strijd tussen de verschillende topteams zal zeer intens blijven”, reageerde hij tegenover Corriere della Sera. “Het hangt allemaal af van het aantal effectieve updates. Ik ben bijvoorbeeld niet verbaasd dat Red Bull in Oostenrijk aan de top stond; kijk maar naar de aanpassingen die ze hebben geïntroduceerd.” Het team van Max Verstappen beschikte in Spielberg over een omvangrijk upgradepakket. “We zitten waarschijnlijk drie à vier tienden van een seconde achter de koploper”, doelde hij op Mercedes, dat zeven van de laatste acht Grands Prix won. “De cijfers zijn duidelijk, maar we weten precies wat we moeten doen. Ik maak me absoluut geen zorgen; ik weet dat we kunnen reageren.”

Frustratie over sportieve terugval

“Mercedes begon met een flinke voorsprong, maar heeft zijn auto ook continu verder ontwikkeld”, merkte Stella op. “Als ze in Oostenrijk met dezelfde auto als in Melbourne waren verschenen, hadden ze niet gewonnen – ze brengen bij elke Grand Prix iets nieuws. Het is een strijd om innovatie, en dat geldt voor iedereen. Het gaat erom te begrijpen hoeveel voorsprong Mercedes in de tweede helft van het seizoen zal hebben, of een ander team de achterstand kan inhalen en de strijd om het wereldkampioenschap opnieuw kan aangaan, zoals Verstappen vorig jaar met ons deed in de titelstrijd bij de coureurs. Nu willen wij de uitdagers zijn; dat is de motivatie die iedereen hier drijft. De missie is duidelijk.”

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Stella geeft toe dat het enigszins ‘frustrerend’ is dat de regerend wereldkampioenen – mede door de nieuwe reglementen – niet konden voortbouwen op het succes van 2025. “Er zit wel wat frustratie”, reageerde hij desgevraagd. “Maar verder zijn we daar niet meer mee bezig. We zijn trots op de trofeeën, maar nu is het belangrijk om te laten zien dat we ook in een veranderlijke context kunnen winnen.” De Italiaan werd tenslotte gevraagd naar zijn sleutelrol binnen het team. “McLaren is op zijn sterkst sinds ik teambaas ben”, vertelde Stella trots. “Dat hangt samen met onze status als klantenteam, wat in eerste instantie een nadeel opleverde. Dat hebben we besproken met Mercedes. Er was aanvankelijk sprake van betrouwbaarheidsproblemen, maar nu hebben we een effectievere samenwerking met de motorafdeling.”

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