Honda kwam er tijdens de eerste testkilometers in Barcelona pas achter hoe ver de nieuwe F1-krachtbron voor Aston Martin achterliep op de concurrentie, zo bevestigde topingenieur Shintaro Orihara deze week. Deze eerste shakedown legde verschillende betrouwbaarheidsproblemen bloot, evenals een ernstig gebrek aan tempo. Na een teleurstellende eerste seizoenshelft zijn Honda en Orihara gefocust op een cruciale motorupgrade tijdens de GP van Nederland in Zandvoort.

De verwachtingen rond de samenwerking tussen Aston Martin en Honda waren voorafgaand aan het nieuwe F1-tijdperk hooggespannen. Met een nieuwe fabriek in Silverstone, Adrian Newey als technisch boegbeeld en een volledig nieuwe krachtbron van Honda leek het team klaar om een serieuze sprong richting de top van de Formule 1 te maken. De start van het seizoen verliep echter veel moeizamer dan verwacht, waardoor Aston Martin zich lange tijd in de achterhoede bevond.

Problemen kwamen laat aan het licht

Dat had deels te maken met de gebrekkige Honda-krachtbron. Naast een gebrek aan vermogen kampte de fabrikant met betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige trillingen. Tegenover Autosport legde Orihara uit dat de volledige omvang van de problemen pas aan het begin van het jaar duidelijk werd. “Eind vorig jaar stonden we er nog redelijk voor”, gaf hij toe. “De prestaties en de rijeigenschappen waren nog volop in ontwikkeling, maar het zag er allemaal goed uit.”

“Maar in januari realiseerden we ons dat er op sommige gebieden sprake was van schommelingen in de prestaties”, vervolgde hij. “We zagen dus wel verbeteringen op het gebied van snelheid, maar tegelijkertijd ging ook de betrouwbaarheid van het pakket achteruit.” Omdat Honda betrouwbaarheid prioriteit gaf, verschoof de focus weg van pure prestaties. “In januari kwamen we er pas achter dat we daardoor niet zouden kunnen concurreren. En in Barcelona beseften we dat onze prestaties echt ondermaats waren in vergelijking met de andere fabrikanten. Bovendien kwamen toen ook meerdere problemen met de accu aan het licht.”

Complexiteit van de nieuwe reglementen

Volgens Orihara maakten de problemen met de batterij het ontwikkelingsproces nóg lastiger, omdat Honda en Aston Martin daardoor waardevolle testtijd verloren. “We realiseerden ons dus dat we er eigenlijk al vanaf het begin niet goed voor stonden”, verzuchtte hij. “Eind vorig jaar zagen we al dat we niet competitief waren, maar we hadden niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn.” Eerder werd duidelijk dat het rouleren van ingenieurs binnen Honda – een standaardpraktijk binnen het gehele bedrijf – ertoe leidde dat veel medewerkers die verantwoordelijk waren geweest voor het succes met Red Bull inmiddels niet meer actief waren binnen de F1-afdeling. Volgens Orihara hebben ook de complexiteit van de nieuwe reglementen en de omvangrijke technische veranderingen bijgedragen aan de problemen met de nieuwe krachtbron.

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“Het is moeilijk om te zeggen welk onderdeel van de motor de grootste uitdaging vormt, omdat binnen deze regelgeving alles enorm is veranderd. Alleen al het vermogen van de MGU-K is bijna verdrievoudigd. Dat is een aanzienlijke verandering. Ook aan de kant van de verbrandingsmotor hebben we de brandstofdoorvoer moeten aanpassen”, voegde hij eraan toe. “Met deze regelgeving is alles zo ingrijpend veranderd. Het is moeilijk om één component aan te wijzen dat voor ons de grootste uitdaging vormde; het is de combinatie van alle veranderingen tegelijk geweest.”

Motorupgrade in Zandvoort

Honda richt zich inmiddels op een eerste grote stap vooruit met de upgrade die tijdens de GP van Nederland wordt geïntroduceerd. Die ontwikkeling moet vooral het tekort aan vermogen van de verbrandingsmotor aanpakken, terwijl aan de elektrische kant vooral wordt gewerkt aan efficiëntie en betere rijeigenschappen. Tijdens een filmdag op de Hungaroring heeft Aston Martin al kunnen proefrijden met de nieuwe krachtbron. De eerste geluiden zijn veelbelovend.

Fernando Alonso test de nieuwe Honda-krachtbron op de Hungaroring (ANP)

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