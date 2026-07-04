Red Bull ligt onder een vergrootglas. Is de constructie tussen de Oostenrijkse renstal en het zusterteam Racing Bulls nog wel van deze tijd? Zak Brown schreef hierover een brandbrief aan de FIA en de meningen zijn verdeeld in de paddock. In de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine wuift Red Bull-teambaas Laurent Mekies alle aantijgingen weg.

De Fransman zegt dat hij wil dat alle elf teams onafhankelijk op het circuit racen, en dat hij elke verdere stap daartoe zou steunen, ongeacht eigendomsstructuur of strategische samenwerking. “We vinden dat dat nu al het geval is, maar zullen hoe dan ook elke verdere stap die we als sport nodig achten, volledig aanmoedigen.”

Klinkt mooi, maar Toto Wolff haalt een actueel voorbeeld aan. In Miami liet Liam Lawson tijdens de GP Max Verstappen zonder al te veel tegenstand passeren. Voor buitenstaanders was dat een teken aan de wand: het bewijs dat de hiërarchie tussen de twee teams verder gaat dan techniek en personeel alleen.

“We hadden een race in Miami waarbij een inhaalactie werd vergemakkelijkt. Zou dat ook zo zijn gegaan tussen teams die niet onder dezelfde controle staan? Misschien wel, misschien niet”, zegt de teambaas van Mercedes.

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Mekies pareert dit voorval. “Bekijk alle interacties op de circuits tussen Racing Bulls en Red Bull Racing sinds het begin van het jaar. Je zult hier talloze voorbeelden vinden, want onze auto was helaas niet erg competitief in het begin van het seizoen. Onze analyses laten zien dat dit de moeilijkste auto in het middenveld is om in te halen. Het is waarschijnlijk een familieaangelegenheid,” zegt hij met een knipoog. “Maar het zou ronduit dom zijn, gezien alle aandacht die er op dit onderwerp rust, om een ​​actie op de baan te overwegen die niet in overeenstemming is met de sportreglementen.”

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