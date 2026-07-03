Twee teams, één eigenaar. Op papier zijn Red Bull Racing en Racing Bulls concurrenten die elk weekend tegen elkaar racen. In de praktijk delen ze personeel, techniek en, als het zo uitkomt, zelfs coureurs. McLaren-CEO Zak Brown stuurde de FIA een brief waarin hij precies dit systeem aan de kaak stelt. Andrea Stella, de teambaas van McLaren, geeft in de nieuwe editie van Formule 1 Magazine aan waar de handschoen wringt.

“Het belangrijkste onderwerp van onze brief aan de FIA is de onafhankelijkheid van de teams. We hebben een aantal voorbeelden hiervan benoemd in onze brief”, zegt de Italiaan. “Wij geloven dat de F1 een competitie moet zijn tussen onafhankelijke constructeurs. Maar wanneer iemand anders de eigenaar is, is het heel lastig om te bepalen dat je een oprechte en volledige onafhankelijkheid kunt garanderen. Dat is in essentie wat wij willen laten handhaven.”

“Soms manifesteert zich dit op sportief gebied, maar het kan ook gebeuren bij de koffieautomaat tussen engineers die bij dezelfde organisatie horen. En wat te denken van de faciliteiten en infrastructuur die gedeeld worden? Hoe past dit in het plaatje van de financiële regelgeving? We hebben daar onze vraagtekens bij en daarom kaarten wij dit aan”, verduidelijkt hij. Stella geeft aan te snappen dat er geen simpele oplossing is voor dit lastige vraagstuk, maar wil het vooral op de agenda laten staan om de huidige situatie te verbeteren.

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