Christian Horner heeft zich sinds zijn ontslag bij Red Bull in 2025 niet meer in de Formule 1 laten zien. De samenwerking van ruim twintig jaar werd beëindigd naar aanleiding van de sportieve terugval van Red Bull en de affaire rond vermeend grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke medewerker. Te midden van allerhande geruchten over een F1-comeback keert Horner dit weekend mogelijk terug in de paddock.

Volgens Press Association plant Horner een bezoek aan de GP van Groot-Brittannië, de plek waar hij vorig jaar zijn laatste raceweekend met Red Bull beleefde. Als de Engelsman daadwerkelijk in de F1-paddock opduikt, zou dat mogelijk verband houden met gesprekken over een rol bij een rivaliserend team. Zo werd Horner het afgelopen jaar nadrukkelijk gelinkt aan Alpine. Flavio Briatore bevestigde eerder dat de voormalig teambaas – samen met een groep investeerders – probeert een minderheidsbelang in de Franse renstal te verwerven.

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Tegelijkertijd wordt Horner in verband gebracht met een leidende rol binnen BYD, dat al enige tijd lonkt naar een plek op de F1-grid. De Chinese autogigant houdt de kaarten voorlopig tegen de borst, al staat vicevoorzitter Stella Li ‘in nauw contact’ met CEO Stefano Domenicali, zo bevestigde ze tijdens de autoshow van Beijing. “Ik hou van de Formule 1 omdat het draait om passie en cultuur, en omdat mensen ervan dromen om in de Formule 1 te rijden.” Sindsdien zouden er meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden, onder meer met Horner. Bovendien lieten Li en Horner zich gezamenlijk fotograferen op de rode loper van het filmfestival in Cannes.

‘Heb nog iets af te maken in de Formule 1’

De oud-teambaas, die zes constructeurstitels en acht rijderstitels won met Red Bull, heeft naar eigen zeggen ‘nog iets heeft af te maken in de Formule 1’. “Het is niet geëindigd zoals ik had gewild”, gaf hij toe tijdens de European Motorshow in Dublin. “Maar ik kom alleen terug voor iets waarmee ik kan winnen. Ik wil niet terug naar de paddock, tenzij ik daar echt iets te doen heb. Ik mis de sport wel; ik mis de mensen, ik mis het team dat ik heb opgebouwd. De afgelopen 21 jaar in de Formule 1 waren ongelooflijk. Ik heb veel races en kampioenschappen gewonnen en ik mocht samenwerken met fantastische coureurs, ingenieurs en partners.”

Overigens ontvangt Horner nog steeds een forse ontslagvergoeding van Red Bull. In september vorig jaar werd de breuk definitief, toen beide partijen een schikking bereikten. Over de exacte voorwaarden zijn geen details bekendgemaakt, maar Britse bronnen suggereren een bedrag van circa 100 miljoen dollar. Daarmee wordt Horner gecompenseerd voor salaris en bonussen die hij contractueel nog tegoed zou hebben gehad.

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