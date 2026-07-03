Lewis Hamilton is goed begonnen aan de voorbereiding op de Grand Prix van Groot-Brittannië, de race die hij eerder liefst negen (!) keer wist te winnen. De Brit van Ferrari is tijdens de eerste (en enige) vrije training op het circuit van Silverstone de snelste. Max Verstappen blijft uiteindelijk steken op de zesde tijd.

Dit GP-weekend zal veel draaien om energiebeheer. Coureurs (en fans) vrezen dat superclipping en liften in snelle bochten de sleutel zal zijn tot succes en dat Silverstone tijdens deze editie van de Britse GP vooral een oplaadstation is. De eerste vrije training staat voor een belangrijk deel in het teken van het bepalen van de juiste strategie op dit vlak.

Max Verstappen en Isack Hadjar zitten er vanaf het begin van VT1 aanvankelijk lekker in, zo lijkt het. Na een dikke tien minuten heeft Verstappen op de harde compound de snelste tijd achter zijn naam staan, voor respectievelijk Oscar Piastri en Lewis Hamilton. Lando Norris kent trouwens een minder voortvarende start op zijn thuisbaan. De wereldkampioen van McLaren ziet tot drie keer toe rondentijden doorgehaald worden vanwege track limits.

Norris’ teamgenoot Piastri glijdt met nog ruim twintig minuten op de klok hard de baan af in Becketts, maar door de brede uitloopstrook komt de Australiër goed weg. Op de harde band wordt het veld aangevoerd door Hamilton in 1.30,521, voor WK-leider Kimi Antonelli en Isack Hadjar. Verstappen heeft de zevende tijd achter zijn naam staan, op bijna acht tienden van Hamilton.

Onderzoek naar Verstappen

De viervoudig wereldkampioen wordt nog even onderzocht door de stewards vanwege vermeend onvoldoende snelheid verminderen onder geel. Dat laatste is een heikel thema sinds het omstreden pole-rondje van George Russell, vorig weekend in Oostenrijk. Overigens wordt er richting Verstappen geen actie ondernomen.

In de slotfase van VT1 gaan de zachte banden eronder, ter voorbereiding op de sprintkwalificatie. Hamilton zet ook dan de toon en voert de tijdenlijst aan (1.29,260). Max Verstappen worstelt daarentegen met onderstuur. Hij moet uiteindelijk genoegen nemen met de zesde tijd, op bijna een volle seconde (0,980) van Hamilton.

De sprintkwalificatie staat later vandaag op het programma en begint om 17.30 uur (Nederlandse tijd).

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