De LEGO-coureursparade voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgt voor verdeelde reacties in de Formule 1-paddock. Waar sommige coureurs uitkijken naar het promotie-evenement, is Lewis Hamilton een stuk minder enthousiast. De Ferrari-coureur liet in Silverstone zelfs doorschemeren dat hij nog niet weet of hij zondagmiddag plaatsneemt in de LEGO-auto. “Het is het gevaarlijkste onderdeel van het weekend”, aldus Hamilton.

De LEGO-parade maakte vorig seizoen tijdens de Grand Prix van Miami zijn debuut. Alle coureurs reden toen in kleine auto’s, volledig opgebouwd uit LEGO-stenen en uitgevoerd in de kleuren van hun team. Dat leverde vermakelijke beelden op, maar ook de nodige botsingen en schade. Lewis Hamilton twijfelt nu over zijn deelname aan deze parade in Silverstone, waarom de twijfel wil hij niet verder toelichten. “Daar valt niet echt veel over te zeggen. Dat is iets wat ik buiten de media om moet bespreken”, vertelde Hamilton in de paddock in Groot-Brittannië.

‘Tegen elkaar botsen’

Hamilton is niet enthousiast over het evenement. De zevenvoudig wereldkampioen liet vorig jaar teamgenoot Charles Leclerc achter het stuur plaatsnemen en zag hoe het evenement al snel uitmondde in een chaotische optocht. “Ik heb Charles de vorige keer laten rijden en het was gewoon hilarisch om te zien hoe iedereen tegen elkaar botste. Het is het gevaarlijkste onderdeel van het weekend. Dus ik weet niet of ik dit jaar wel of niet in de LEGO-auto zal zitten”, aldus Hamilton.

LEES OOK: Max Verstappen ziet niets in LEGO-rijdersparade: ‘F1-coureurs zijn geen clowns’

Achter de schermen speelt bovendien een bredere discussie over de commerciële verplichtingen van Formule 1-coureurs. Meerdere rijders zouden vraagtekens hebben gezet bij het toenemende aantal sponsor- en marketingactiviteiten naast het raceweekend. Volgens de Daily Mail heeft Hamilton daarbij ook zijn zorgen geuit over de vergoeding voor dergelijke verplichtingen. Ferrari heeft echter bevestigd dat de Brit zondag gewoon deelneemt aan de LEGO-parade.

‘Gaaf idee’

Niet iedere coureur kijkt hetzelfde naar het evenement. Lance Stroll omschreef de parade nuchter als “gewoon weer een coureurparade waar ik niet extra vroeg voor op sta”, terwijl Lando Norris juist uitkijkt naar de rit op Silverstone. “Als het net zo is als in Miami, dan denk ik dat iedereen die de finish haalt al een winnaar is. Ik vind het een gaaf idee. Zolang het maar veilig is en we ons allemaal netjes gedragen – wat we natuurlijk zullen doen – wordt het een geweldige rit”, benadrukte de McLaren-coureur.

Ook Valtteri Bottas kijkt uit naar de LEGO-parade. De Fin moest de eerste editie in Miami aan zich voorbij laten gaan en hoopt dat dit weekend alsnog mee te kunnen doen. “Ik heb er eigenlijk heel veel zin in, want vorig jaar heb ik het gemist. Het zag er ontzettend leuk uit. We mogen maximaal vijfentwintig kilometer per uur rijden, dus afstand houden wordt waarschijnlijk de sleutel”, besloot Bottas.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.