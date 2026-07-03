De LEGO-rijdersparade maakt zijn langverwachte comeback voorafgaand aan de GP van Groot-Brittannië. Vorig jaar zorgde het ererondje met levensgrote LEGO-auto’s in Miami al voor veel hilariteit onder de coureurs. In de hoop opnieuw viraal te gaan, moeten Max Verstappen en consorten er in Silverstone weer aan geloven. De viervoudig wereldkampioen is echter weinig enthousiast. “We zijn geen clowns”, klonk het streng.

Het hele rijdersveld, onder wie Verstappen, leek vorig jaar te genieten van de LEGO-race in Miami; al schaterlachend hielden de coureurs weinig heel van hun bolides. Voor het aankomende raceweekend in Silverstone sloegen de Formule 1 en de LEGO-ontwerpers opnieuw de handen ineen. De Deense speelgoedfabrikant leverde 22 mini-auto’s af, stuk voor stuk opgebouwd uit liefst 28.000 bouwsteentjes. Voorafgaand aan de hoofdrace hoopt de Formule 1 opnieuw op een viraal spektakel, maar als het aan Verstappen ligt, wordt het een parade zoals alle andere.

‘We zijn geen clowns’

“Wat is er mis met zo’n truck die ons rondrijdt?”, reageerde hij sceptisch tegenover de media. “Het gaat erom dat je naar de fans zwaait, want dat verdienen ze. Maar goed, ik heb er verder geen invloed op”, verzuchtte hij. Later uitte hij opnieuw kritiek. “Ik speel liever met LEGO als ik thuis ben met de kinderen”, zei hij droogjes. “Het is leuker om met z’n allen op een truck te staan. Dat oogt ook professioneler. We zijn Formule 1-coureurs; we zouden er niet uit moeten zien als kinderen of clowns die elkaar van de baan proberen te rammen. Dat is niet wat de Formule 1 nodig heeft.”

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De afgelopen jaren worden F1-coureurs, met het oog op sociale media en het aanspreken van een jongere doelgroep, steeds vaker ingezet voor komische video’s en uiteenlopende challenges. Dat schuurt soms met de identiteit van Verstappen, zo legde manager Raymond Vermeulen uit tegenover FORMULE 1 Magazine. “Als ik iets niet begrijp, doen we het niet”, legde hij uit. Vermeulen probeert ervoor te zorgen dat alle content die wordt geproduceerd, ‘past’ binnen het merk dat Max Verstappen heet. “Max is geen clown; rare dingen doen we niet. Hij doet alleen nog dingen waar hij energie van krijgt. En als je daarin op één lijn zit met een partij, werkt dat een stuk makkelijker dan met een partij die koste wat kost zijn eigen DNA wil doordrukken.”

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