Nigel Mansell kijkt met veel belangstelling uit naar de aankomende GP van Groot-Brittannië. De Engelsman, die meermaals zegevierde op Silverstone, verwacht opnieuw een tweestrijd tussen George Russell en Kimi Antonelli. Laatstgenoemde heeft met vijf zeges op rij een comfortabele voorsprong opgebouwd in het kampioenschap. Volgens Mansell is het aan Russell om tijdens zijn thuisrace definitief ‘zijn stempel te drukken’ op Mercedes.

“Silverstone is altijd geweldig”, blikte Mansell vooruit in gesprek met F1.com. “Ik vond het altijd fantastisch om voor eigen publiek te racen, en het is geweldig om zoveel Britse coureurs aan de start te zien.” Met Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Oliver Bearman én Arvid Lindblad verschijnen er dit weekend liefst vijf Britten aan de start. “Het wordt een fascinerend weekend, dus ik zal met veel belangstelling volgen hoe alles zich ontvouwt.”

Betrouwbaarheid beslist de titel

Mansell heeft zelf meerdere overwinningen op zijn naam staan in Groot-Brittannië, waarvan drie op Silverstone. Dit weekend rekent hij op een nieuwe Mercedes-zege, al weet hij niet zeker welke coureur er met de overwinning vandoor gaat. “George (Russell, red.) heeft in Oostenrijk alles gedaan wat hij moest doen: terugslaan en winnen. Mercedes en Red Bull waren daar ongelooflijk aan elkaar gewaagd, maar er bestaat geen twijfel over dat Mercedes in Engeland de grote favoriet is.”

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“Het is nu aan George om zijn stempel te drukken op het Mercedes-team, anders wordt Kimi Antonelli de favoriet”, waarschuwde de oud-kampioen. “Ik denk dat het, gezien de gloednieuwe reglementen, vooral op betrouwbaarheid zal aankomen”, merkte Mansell op. “Kijk maar naar de pech die George in een paar races heeft gehad… In Montreal begaf zijn accu het en ook Kimi (Antonelli, red.) haalde in Barcelona de finish niet. Het gaat erom wiens auto het betrouwbaarst is; ik denk dat dát het wereldkampioenschap zal beslissen. Als alles blijft zoals het nu is, kijkt George tegen een achterstand van 40 WK-punten aan. Om die achterstand goed te maken, zal hij in feite twee keer zoveel races moeten winnen als Kimi.”

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