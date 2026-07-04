Isack Hadjar kijkt – net als teamgenoot Max Verstappen – terug op een teleurstellende sprintrace in Silverstone. Vanaf P8 hoopte de jonge Parijzenaar zich een weg naar voren te vechten, maar na een slechte start viel hij direct buiten de punten. Na wat duw- en trekwerk met Liam Lawson kwam hij uiteindelijk als negende over de finish. Na afloop legde Hadjar het gebrek aan tempo bij Red Bull pijnlijk bloot. “Zelfs Racing Bulls was sneller”, klonk het geërgerd.

Al bij de start moest Hadjar toezien hoe veel van zijn concurrenten hem eenvoudig passeerden. Op vrijdag ging er al veel mis bij de proefstarts van Red Bull, dat door een gebrek aan grip weinig tempo kan ontwikkelen. Ook Max Verstappen, die zich in de RB22 knap als derde had gekwalificeerd, kwam slecht van zijn plaats en zakte terug naar P6. “We krijgen het gewoon niet voor elkaar om goed weg te komen”, reageerde Hadjar bij Viaplay. “We begrijpen er helemaal niets van.”

Racing Bulls

“Het heeft echt geen zin om te racen als je al weet dat je bij de start vier posities verliest”, vervolgde hij getergd. “In mijn geval waren het er zelfs nog meer dan dat. Het is elke keer weer een shock. Als ik had geweten waar het aan lag, hadden we het probleem al opgelost”, gaf hij toe. “Vorig jaar waren onze starts gewoon goed, maar met deze nieuwe reglementen en motoren lijken we het totaal niet te begrijpen. Zelfs de Racing Bulls doen het op dat vlak beter – het is gewoon heel vreemd.”

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Hadjar had nog zicht op één WK-punt doordat de FIA voormalig teamgenoot Liam Lawson op het matje riep. De Nieuw-Zeelander had mogelijk té fel verdedigd tegen de Fransman, die direct zijn onvrede uitte via de boordradio. Het incident werd onderzocht door de stewards, maar Lawson kreeg slechts een reprimande. Hadjar bleef daardoor negende in de einduitslag en greep net naast het laatste WK-punt.

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