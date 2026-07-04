Jacques Villeneuve verdedigt Lewis Hamilton en zegt dat de zevenvoudig wereldkampioen geen reden heeft om na te denken over zijn pensioen. In de voorbije jaren – toen de Brit werd verslagen door Mercedes-teamgenoot George Russell en maar moeilijk zijn draai kon vinden binnen het Ferrari-team – hintte hij meermaals dat zijn F1-carrière mogelijk op zijn einde liep. Volgens Villeneuve werden die gevoelens vooral ingegeven door fans.

Na een moeizaam slot van zijn periode bij Mercedes klonk regelmatig de vraag of Hamilton niet beter afscheid kon nemen van de Formule 1. Zijn overstap naar Ferrari en de recente opleving, bekroond met zijn eerste overwinning voor de Scuderia, hebben die kritiek echter grotendeels doen verstommen. Villeneuve begrijpt dan ook weinig van de gedachte dat een kampioen op tijd moet stoppen. “Ik heb altijd het tegenovergestelde gedacht”, legde de Canadees uit in een uitzending van Sky Sports. Zelf bleef Villeneuve nog jarenlang in de achterhoede racen nadat hij zijn eerste kampioenschap had gewonnen in 1997.

Begrip van fans

“Waarom stoppen? Ik begrijp die gedachte niet van: ‘Oh, het is te laat. Hij moet stoppen. Arme jongen'”, vervolgde de oud-coureur. “Als het vuur er nog steeds is, waarom zou je dan stoppen?” Volgens Villeneuve zijn het vooral supporters die moeite hebben om hun helden te zien aftakelen. “Mensen willen een kampioen op zijn hoogtepunt herinneren, en dan heeft hij ineens een of twee slechte seizoenen, en dat doet ze pijn. Niet de coureur, niet de sporter zelf. Het doet hen pijn als fan; ze willen hun held niet zien falen. In hun hoofd denken ze: ‘Oh, hij moet stoppen, zodat we alleen de mooie momenten herinneren.’ Maar zij zijn geen sporters. Ze begrijpen niet wat er aan de hand is.”

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De voormalig wereldkampioen wees erop dat Hamilton bovendien een unieke kans heeft gekregen bij Ferrari. “Je komt daar, je krijgt de kans om voor het grootste team te rijden, om het opnieuw op te bouwen. En je verdient nog steeds zo’n 40 á 60 miljoen pond per jaar. Waarom zou je stoppen? Hij reed niet achteraan, hij kwalificeerde zich niet als laatste. Hij gaf nog steeds alles wat hij in zich had. Daarbij heeft hij inmiddels bewezen dat al die sceptici ongelijk hadden. Als je de passie hebt, verdwijnt het talent niet zomaar. Het draait erom of je bereid bent offers te brengen. Ben je bereid er tijd en moeite in te steken?”

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