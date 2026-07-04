George Russell verbaasde zich erover dat Lewis Hamilton vrijdag sprintpole veroverde in Silverstone. De zevenvoudig wereldkampioen dook op de valreep onder de snelste tijd van Kimi Antonelli en start daardoor vanaf poleposition in de sprintrace op zaterdag. Russell – die zelf de vijfde tijd klokte – wantrouwt de prestaties van Ferrari op Silverstone. “Er klopt iets niet”, reageerde hij argwanend.

“Ferrari heeft me enorm verrast”, reageerde Russell na afloop van de sessies. “Ze hadden het de afgelopen tijd zo moeilijk met de motor en het energiemanagement, en hier lijken ze opeens het beste te presteren. Dat kwam echt als een verrassing.” Tijdens het voorbije raceweekend in Oostenrijk sloeg Ferrari nog een modderfiguur. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwalificeerden zich weliswaar in de top drie, achter de Mercedes van Russell, maar kwamen in de Grand Prix tempo tekort.

‘Voelt een beetje vreemd’

“We wisten altijd al dat Ferrari een geweldig chassis heeft, maar ik heb het gevoel dat er iets niet helemaal klopt”, stelde Russell. “Als ik vooraf een voorspelling had moeten doen, had ik gezegd dat Ferrari vorige week snel zou zijn en wij deze week. Kimi (Antonelli, red.) heeft natuurlijk geweldig werk geleverd”, doelde hij op de tweede startplek van zijn teamgenoot, “maar toch had Ferrari de hele dag de overhand.”

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“Het is eigenlijk al het hele jaar hetzelfde liedje”, verzuchtte Russell. “Ik begin altijd met een achterstand. Normaal gesproken kan ik in mijn laatste kwalificatierondje nog wat tijd vinden, maar vandaag kwam ik niet eens in de buurt. Ik zat dicht bij de derde plaats, maar het verschil met Lewis (Hamilton, red.) en Kimi is nog steeds groot. Ik moet uitzoeken waarom dat zo is, want het voelt allemaal een beetje vreemd.”

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