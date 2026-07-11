George Russell heeft het gat naar teamgenoot en WK-leider Andrea Kimi Antonelli teruggebracht naar 25 punten na zijn tweede plaats tijdens de GP Groot-Brittannië. Toch is Mercedes-teambaas Toto Wolff zich er wel degelijk van bewust dat de jongere coureur beter presteert, denkt Ralf Schumacher. De oud-coureur adviseert Russell daarom hoe hij het beste zijn stoeltje bij de Zilverpijlen kan behouden: ‘Hij moet toeslaan wanneer hij sneller is dan Kimi’.

George Russell ging het 2026-seizoen in als de gedoodverfde favoriet voor de titel, maar moest met twee zeges in negen Grands Prix tijd deze rol afstaan aan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De jonge coureur brak record na record met zijn vijf Grand Prix-zeges tussen de afgelopen GP China en de GP Monaco. Russell beweerde echter zelf al in 2027 gewoon bij Mercedes te rijden, en ook Ralf Schumacher ziet geen reden waarom de Brit vroegtijdig de renstal zou moeten verlaten.

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“Vergeet niet dat George Russell al heel lang een band heeft met Toto Wolff”, zei Schumacher in de Backstage Boxengasse-podcast. “Zelfs als kind kwam hij al naar hem toe en zei hij: ‘Op een dag wil ik voor jou rijden.’ Zolang Russell zich professioneel blijft gedragen, geen politieke spelletjes speelt en Kimi Antonelli niet probeert te dwarsbomen, zie ik eigenlijk geen reden waarom Mercedes hem zou vervangen.”

Schumachers advies aan Russell

Toch denkt Schumacher dat Mercedes er zeker van bewust is dat Kimi Antonelli beter presteert. “Toto Wolff heeft in ons interview ook heel duidelijk gemaakt hoe hij de situatie ziet,” voegde Schumacher eraan toe. “Hij zei letterlijk dat Kimi ‘in een andere klasse zit’. Duidelijker kun je het echt niet zeggen. En eerlijk is eerlijk: op dit moment is dat precies hoe het zit.”

“Daarom denk ik dat als George zijn stoeltje wil behouden, hij gewoon moet accepteren dat hij goede resultaten moet blijven boeken”, is het advies van Schumacher aan de meer ervaren Mercedes-coureur. “Hij moet toeslaan wanneer hij sneller is dan Kimi of wanneer Kimi problemen heeft.”

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