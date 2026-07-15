Günther Steiner meent dat het tijd is dat McLaren zijn eigen F1-motoren gaat ontwikkelen. De papaja’s wonnen de laatste twee constructeurstitels met een Mercedes-krachtbron, maar liepen in het nieuwe tijdperk veelal achter de feiten aan. Tijdens de GP van België beschikken zowel Lando Norris als Oscar Piastri over de nieuwste motor uit de fabriek in Brixworth, nadat McLaren eerder worstelde met de betrouwbaarheid van het pakket. Tijd voor een eigen motor, oordeelt Steiner.

De regerend kampioenen kijken tegen een aanzienlijke achterstand aan ten opzichte van Mercedes. Terwijl de Silberpfeile zeven van de eerste negen Grands Prix wonnen, moest McLaren genoegen nemen met slechts af en toe een podiumplaats. Hoewel ook het chassis van de nieuwe MCL40 op verschillende vlakken tekortschiet, hintte het team ook meermaals op het feit dat het de Mercedes-motor niet volledig kan doorgronden. “Het goed benutten van de krachtbron is bijzonder belangrijk”, reageerde Andrea Stella. “Eerlijk gezegd denk ik dat we nog niet alles uit het Mercedes-pakket kunnen halen.”

Geld zat voor eigen F1-motor

Günther Steiner is niet overtuigd. In de Red Flags-podcast legde hij uit waarom McLaren zich volgens hem eigenlijk moet richten op de ontwikkeling van een eigen krachtbron. “Ze (McLaren, red.) zijn een autofabrikant; ze zouden hun eigen motor moeten bouwen”, reageerde hij stellig. “Als er iets misgaat, roepen ze altijd: ‘Oh, de motor, we krijgen niet dezelfde motor als Mercedes’. Daarvoor hadden ze problemen met Renault en daarvoor met Honda. Er is altijd wel iets. Op een gegeven moment moet je volwassen worden. Daarbij hebben ze geld zat.”

“Zak (Brown, red.) weet zijn team erg goed in de markt te zetten en sluit veel sponsordeals”, lichtte Steiner toe. “Gebruik die inkomsten om een eigen motor te bouwen, in plaats van die inkomsten op de bank te zetten. Dat zou een duidelijk signaal afgeven. Commercieel gezien zou het ook gunstig zijn voor hun straatauto’s; ze moeten dat gewoon doen.” Binnen het huidige modellengamma werkt McLaren al met V6-motoren en hybride technologie.

Red Bull en Audi achterna

Steiner erkent dat het een gigantische sprong is om een fabrieksteam te worden in de Formule 1, maar recente voorbeelden wijzen uit dat het niet onmogelijk is. “Red Bull heeft het gedaan, en ze doen het best goed”, merkte de voormalig teambaas op. “En Audi heeft die stap ook gezet. Zij zijn ook een autofabrikant; die willen geen Ferrari-motor inkopen, ze willen op eigen benen staan en serieus genomen worden door de concurrentie. Het is niet gemakkelijk om een motor te maken, maar ik denk dat de eerste hindernis het geld is en daarna de mensen – zoals dat eigenlijk binnen ieder bedrijf het geval is. Op een gegeven moment moet je, zeker wanneer je ontevreden bent over de huidige situatie, het heft in eigen handen nemen.”

LEES OOK: McLaren wil eigen F1-motor overwegen: ‘Als dat financieel haalbaar is’, stelt Zak Brown

Tijdens een bezoek aan de Indy 500 kreeg Zak Brown al de vraag of McLaren mogelijkheden zag voor een eigen F1-motor. “Als het financieel haalbaar wordt en de technologie ons aanstaat, zouden we het zeker overwegen”, reageerde de Amerikaan. “Dat gezegd hebbende, zijn we ontzettend tevreden over Mercedes”, voegde hij er direct aan toe. “Dus ja, als er iets aan ons wordt voorgelegd dat in de eerste plaats financieel zinvol is, dan zullen we het zeker bekijken.”

Na de overname van Sauber is Audi gestopt met het inkopen van Ferrari-motoren (Getty Images)

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.