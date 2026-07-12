McLaren heeft onlangs zijn eerste publieke meters gemaakt met het nieuwe endurance-prototype. De MCL-HY LMDh werd eerder dit jaar gelanceerd en zal vanaf 2027 deelnemen aan het WEC-kampioenschap, inclusief de legendarische 24 uur van Le Mans. Regerend F1-kampioen Lando Norris mocht de hypercar tijdens het Goodwood Festival of Speed in Engeland voor het eerst aan het publiek tonen.

Norris nam vrijdag plaats achter het stuur van de papajakleurige Hypercar en reed tweemaal de beroemde hill climb op. Een dag later nam testcoureur Grégoire Saucy het stuur over, terwijl Norris in actie kwam met de McLaren MCL60, de bolide uit het F1-seizoen van 2023. Omdat de Le Mans-auto zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt, hield McLaren zich tijdens de demonstratieruns bewust in.

De Brit genoot zichtbaar van zijn eerste kennismaking met de nieuwe Hypercar. “Het was mijn allereerste rit in de MCL-HY”, reageerde Norris na afloop. “Het is altijd geweldig om hier op Goodwood in actie te komen, maar om het publieke debuut van deze McLaren te verzorgen is een nog grotere eer. Het winnen van Le Mans is een enorm project voor het team. Het is heel bijzonder dat ik nu al een voorproefje heb gekregen.” Norris flirt zelf ook met een uitstapje naar het langeafstandsracen. Zo vertelde hij op Goodwood dat hij droomt van een Le Mans-deelname met MotoGP-legende Valentino Rossi.

Hypercar loslaten op circuit

“Ik zou de auto graag nog wat harder willen pushen“, vervolgde de 26-jarige coureur. “Hier op Goodwood is het allemaal nog een beetje spannend, maar wie weet krijg ik die kans ooit. Ik wil de auto graag écht de sporen geven op een circuit en ontdekken waartoe hij in staat is. Ik ben ontzettend blij en enthousiast voor iedereen die betrokken is bij het Hypercar-project en wens hen het allerbeste. Ik heb er enorm van genoten en hopelijk tot snel”, besloot Norris met een knipoog.

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Na de onthulling in mei had de MCL-HY alleen nog privétests in Italië afgewerkt. Volgens WEC-teambaas James Barclay was deelname aan Goodwood aanvankelijk allerminst zeker. “Het Goodwood Festival of Speed is een van de grootste autosportevenementen ter wereld, dus het was logisch dat we dit op onze radar hadden”, vertelde hij. “Maar eerlijk gezegd zitten we nog heel vroeg in ons testprogramma, dus deze afspraak stond eigenlijk nog in potlood. Ons team heeft echter fantastisch werk geleverd en alle doelstellingen op én naast het circuit behaald. Op het allerlaatste moment hebben we daarom besloten om de MCL-HY twee van de vier dagen naar het evenement te sturen en hem te delen met alle gepassioneerde autosportfans.”

Taking the hypercar for a spin on the day of its debut 💪#McLaren pic.twitter.com/YaIzgqTJhI — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) July 10, 2026

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