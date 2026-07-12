Lando Norris heeft zijn ambities onthuld om op een dag de 24 uur van Le Mans te rijden met zijn grote jeugdheld Valentino Rossi. De Brit noemde de voormalig MotoGP-legende al eerder als één van zijn idolen, en het zou daarom voor hem een eer zijn om met de tegenwoordige GT-coureur een auto te delen tijdens de endurancerace. Er is echter één obstakel: ‘In de F1 hebben we momenteel te veel races’, aldus Norris. ‘Maar over een paar jaar zou ik dat heel graag willen’.

Lando Norris droomde al vroeg van een glansrijke carrière in de Formule 1, maar haalde als kind ook veel inspiratie uit een hele andere tak van sport: de MotoGP. De Brit noemde legende van de motorsport Valentino Rossi als zijn rolmodel. “Een man waar ik als kind al tegen opkeek”, zei de tegenwoordig wereldkampioen al eerder.

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Norris kwam zijn idool tijdens het Goodwood Festival of Speed tegen, waar in een gezamenlijk interview het GT-racen ter sprake kwam. Rossi is tegenwoordig actief in de raceklasse, nadat hij de MotoGP eind 2021 gedag zwaaide. Norris kreeg de vraag of hij ooit met Rossi aan de 24 uur van Le Mans – de beroemdste endurancerace – zou willen meedoen.

‘Dat zou een eer zijn’

“Ja, dat zou ik wel graag willen doen met hem als teamgenoot”, antwoordde de McLaren-coureur. “In de Formule 1 hebben we momenteel te veel races, maar nu McLaren ook Le Mans rijdt, dan misschien volgend jaar… nee, niet volgend jaar. Over een paar jaar, drie, vier jaar, zou ik dat heel graag willen, het zou een eer voor me zijn, en we zullen zeker veel plezier hebben.” Rossi, momenteel 47 jaar, zei daarop grappend: “Ik probeer op Lando te wachten.”

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