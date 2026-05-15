George Russell zorgde met zijn inmiddels bekende ‘T-pose’ voor een viraal moment in 2023. In het toenmalige introductiefilmpje met alle coureurs, dat voor elke Formule 1-sessie speelt, viel de houding die de Brit aannam behoorlijk op. De Mercedes-coureur rustte zijn beide handen op twee muren, waardoor de letter ‘T’ in zijn pose te lezen was. Een nieuwe meme in de Formule 1 was geboren, en Russell nam zelfs de pose meerdere keren aan na een Grand Prix-zege.

George Russell neemt de ‘T-pose’ aan na zijn overwinning van de GP Canada 2025 (Getty Images)

‘Ontstaan uit verveling’

De Brit legt in een nieuw filmpje van Mercedes uit hoe de inmiddels beroemde ‘T-pose’ in het leven werd geroepen. Volgens Russell gebeurde dit per ongeluk, toen hij na een lange fotoshoot met zijn handen even op de muren leunde. “Ah, de beruchte T-pose,” glimlacht Russell tijdens een vraag-en-antwoordvideo. “Dit was dus de F1-intro die ik in 2023 deed. Het was helemaal niet de bedoeling. Het kwam eigenlijk voort uit verveling en vermoeidheid.”

“Het was rond half twaalf ’s avonds. We waren bezig met een lange fotoshoot en ik legde gewoon mijn handen tegen de muur, wachtend op mijn volgende shot, en de producer zei: ‘Dat is best cool’,” vervolgt Russell. “En voor ik het wist, was de T-pose uitgevonden. Dus ik moet die man bedanken; we moeten uitzoeken wie die dag de regisseur was.”

