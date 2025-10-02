Max Verstappen was tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore weer op de Nordschleife Nürburgring te vinden. Na het behalen van zijn racelicentie voor de ‘Groene Hel’ mocht de Nederlander voor het eerst meedoen aan een GT3-race op de beroemde baan. Verstappen won zijn debuutrace meteen, en ook zijn Formule 1-collega’s zagen het gebeuren. Voor George Russell was het avontuur van de Nederlander zelfs stiekem jaloersmakend: ‘Maar hij heeft na vier wereldtitels het recht om dat te doen’.

Voor de tweede keer in twee weken tijd maakte Max Verstappen een uitstapje naar de Nordschleife Nürburgring. Stond zijn eerste race op het beruchte Duitse circuit nog in het teken van het behalen van alle licenties voor de ‘Groene Hel’, zijn tweede avontuur op Nordschleife eindigde al met een overwinning voor Verstappen en teamgenoot Chris Lulham. Ook Verstappens collega’s in de Formule 1 zagen hoe de Nederlander overwon in Duitsland, en zijn onder de indruk.

“Het is zo cool dat hij dit doet”, begint Lando Norris de lofzang voor de wereldkampioen in Singapore. “Maar na het winnen van vier wereldtitels heeft hij natuurlijk ook het recht om dat te doen. Ik weet niet hoeveel het bijdraagt aan zijn grootsheid als coureur. Maar dat hij naar een andere raceklasse kan gaan en gelijk wint, dat laat wel zien dat hij een van de groten ook is in de Formule 1. Ik heb het al eerder eens gezegd, maar ik heb veel respect voor Max.”

Esteban Ocon is het met de McLaren-coureur eens. “Ik heb ook een gedeelte van zijn race gezien, maar niet alles. Het was wel een erg lange race”, legt de Fransman uit. Voor de coureur is de Nordschleife ook geen onbekende baan. “Ik heb vorig jaar nog op de Nordschleife getest, dus om Max daar te zien winnen, was geweldig. Het laat zien hoe goed hij is. Helemaal gezien hoe vol onze agenda ook is met alle Formule 1-verplichtigen. Hij heeft natuurlijk wel al vier wereldtitels op zijn naam staan. Als ik hem was, zou ik het ook doen.”

Stiekem jaloers

George Russell deelt dat laatste gevoel met Ocon, en zegt zelfs stiekem wel een beetje jaloers te zijn op Verstappen. “Het is stiekem wel jaloersmakend dat hij die vrijheid heeft om naast de Formule 1 ook in andere raceklassen te rijden”, vertelt de Mercedes-coureur. “Wij hebben dat recht nog niet echt, maar hij zeker wel na vier wereldtitels. Ik heb er veel respect voor, en zou het ooit ook wel eens willen doen.”

