Max Verstappen bereidt zich ontspannen voor op de nachtrace in Singapore, de enige Grand Prix van de huidige kalender die op zijn curriculum vitae ontbreekt. De concurrentie is na twee overwinningen op rij gewaarschuwd. “Ik heb vijftig procent kans wereldkampioen te worden: of ik word het, of ik word het niet. Zo simpel is het.”

Natuurlijk komt zijn GT3-optreden op de fameuze Nordschleife afgelopen weekend, Verstappen won met collega Chris Lulham bij zijn debuut, als eerste ter sprake in de gebruikelijke donderdagse mediasessie. Het uitstapje heeft de viervoudig wereldkampioen Formule 1 goed gedaan. “Het waren twee leuke dagen”, meent Verstappen. “We hebben zowel in droog als in regenweer getest, ik heb weer wat extra ervaring opgedaan en de overwinning was een mooie bonus. Ik doe dit (GT3’s) al zo lang op de simulator, in het echt voelt het eigenlijk niet anders. Dit kan nooit kwaad.”

Na zes raceweekenden op rij kijkt Verstappen wel uit naar een korte pauze. “Het is goed even op adem te komen.” Hoe het volgend jaar met deelname aan de 24 uursrace op de Nürburgring gaat, hangt volgens hem van veel dingen af. “Met de nieuwe regels verwacht ik dat het begin van het F1-seizoen wat hectischer wordt, met veel onbekenden. En natuurlijk is het afhankelijk welke GT3-auto we gaan rijden. Maar als er een kans komt, wil ik die 24 uur graag rijden.”

Voorlopig heeft hij andere zaken aan zijn hoofd, zoals zijn jacht op WK-klassementsleider Oscar Piastri en eerste achtervolger Lando Norris die namens McLaren (voorlopig) de dienst uitmaken. In tegenstelling tot vorig jaar is hij de jager, niet de gejaagde. Desondanks blijft Verstappen nuchter over zijn titelkansen. “Ik heb een achterstand van 69 punten, dat is veel, zeker gezien hoe het seizoen tot nu toe verloopt. McLaren is zeer dominant, dat verandert niet zomaar. Maar voor mij is er geen stress. Als we winnen: fantastisch. Als we niet winnen: dan is dat zo. Het leven gaat door, weet je. Ik probeer gewoon te genieten van wat ik doe – in de Formule 1 en daarnaast.”

Toch put hij ook voor de stratenrace onder kunstlicht hoop uit de vooruitgang van Red Bulls uitdager, de RB21. “De wagen is competitiever en voorspelbaarder geworden”, verzekert Verstappen. “Dat geeft je als coureur meer mogelijkheden te laten zien wat je kunt. Na Hongarije en Zandvoort leek het er niet op dat we nog races zouden winnen, en dan win je er opeens twee op rij. Dat is mooi. Als er nog een paar bijkomen, is dat helemaal top.” Verstappen bekijkt de situatie met betrekking tot het wereldkampioenschap dan ook van race tot race. Er zijn daarin voor hem slechts wee opties, zegt hij. “Ik heb vijftig procent kans de titel te pakken. Of ik word het, of ik word het niet. Zo simpel is het.”

