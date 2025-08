Fernando Alonso neemt het op voor zijn pupil, Sauber-rookie Gabriel Bortoleto. De jonge Braziliaan reed tijdens de afgelopen GP van Hongarije een uitstekende race en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Een knappe prestatie, gezien de competitiviteit én de status van Sauber. Toch krijgt Bortoleto niet de aandacht die hij verdient, vindt Alonso. Volgens hem zou Gabi op alle voorpagina’s staan als hij een Engelsman was geweest.

Gabriel Bortoleto scoorde op de Hungaroring voor de derde keer in vier races punten – een indrukwekkende reeks voor een Sauber-rookie. Zijn zesde plaats was bovendien het op één na beste resultaat van het seizoen voor de Zwitserse renstal. Teamgenoot Nico Hülkenberg eindigde in Groot-Brittannië nog op het podium met zijn gifgroene bolide. Ondanks zijn sterke debuutseizoen heeft Bortoleto nog weinig in de schijnwerpers gestaan, vindt Fernando Alonso. In vergelijking met rookies als Kimi Antonelli, Ollie Bearman en Isack Hadjar gaat er relatief weinig aandacht uit naar de Braziliaan.

‘Beste van zijn generatie’

Na de GP van Hongarije werd Alonso gevraagd naar de prestaties van Bortoleto. De Spaanse vedette stak direct de loftrompet af over zijn 20-jarige protegé. Tegenover DAZN noemde hij hem zelfs ‘de beste rookie van deze generatie’. Alonso uitte zich vervolgens kritisch over het gebrek aan media-aandacht voor de Sauber-belofte. Mogelijk heeft dat met zijn nationaliteit te maken, suggereerde de tweevoudig wereldkampioen.

“Als hij Engels was geweest en als zesde was geëindigd met een Sauber, had hij op de voorpagina van elke krant gestaan”, aldus Alonso. Max Verstappen kaartte dit in 2024 ook al aan. De Nederlander was toen verwikkeld in een titelstrijd met Lando Norris en kreeg regelmatig te maken met de grillen van de Britse pers. “Ik heb het verkeerde paspoort”, liet hij destijds optekenen. De lof van Alonso voor Bortoleto is overigens weinig verrassend: de Braziliaan maakt sinds enkele jaren deel uit van het managementbedrijf van de Spanjaard.

