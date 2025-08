Red Bull-adviseur Helmut Marko is na de GP Hongarije duidelijk: het was het slechtste raceweekend van het seizoen voor de Oostenrijkse renstal. Slechts twee WK-punten is het team rijker na de Grand Prix op de Hungaroring. Red Bull denkt echter het probleem aan de RB21 voor zowel Max Verstappen als Yuki Tsunoda gevonden te hebben: ‘De banden werkten niet’, concludeert Marko.

Het weekend begon voor beide Red Bull-coureurs op de vrijdag al minder, met een negende plaats tijdens de eerste twee vrije trainingen het hoogst haalbaar voor beide coureurs. Red Bull heeft echter al vaker wel eens het tij kunnen keren van de vrijdag op de zaterdag, maar op de Hungaroring zorgde de renstal niet voor de nodige ommekeer. Terwijl Max Verstappen nog wel Q3 kon halen tijdens de kwalificatie, strandde Yuki Tsunoda al in Q1. Uiteindelijk zat er voor beide coureurs niet meer in dan een negende en zestiende plek.

“Het was ons slechtste weekend van het jaar tot nu toe”, windt adviseur Helmut Marko er na de race geen doekjes om tegenover ServusTV. “De banden werkten de hele race niet zoals we wilden. Max Verstappen reed nog wel heel even net zo snel als de mannen vooraan het veld, maar dat was ook maar voor twee of drie rondes. Misschien had een eenstopper sneller geweest, maar zelfs dan zouden we niet hoger zijn gekomen dan een zesde of zevende plaats.” McLaren besloot met Lando Norris wel voor eenstopper te gaan, wat de coureur uiteindelijk geholpen heeft met het veiligstellen van de winst.

Banden

Toch is er na het teleurstellende weekend ook goed nieuws volgens Marko. De Oostenrijker onthult dat Red Bull al weet wat er misging op de Hungaroring. “De banden werkten niet”, vervolgt de adviseur. “Daardoor beperkt de schade zich enkel tot dit weekend. Ik denk niet dat het nog eens zal gebeuren, als dat inderdaad de achterliggende reden is.”

