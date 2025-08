Max Verstappen kijkt terug op een ‘dramatische’ GP van Hongarije. In de kwalificatie kwam de Red Bull-coureur niet verder dan de achtste tijd, en in de race viel hij terug naar P9. Derhalve gaat de Nederlander met een flinke achterstand op de beide McLaren-coureurs de zomerstop in. Teambaas Laurent Mékies bood na afloop zijn excuses aan – de Fransman betreurt dat Red Bull hun viervoudig wereldkampioen niet de auto kon geven die hij verdient.

“Sorry Max, we hebben je niet de auto gegeven die je verdient”, meldde Mékies over de boordradio. “Bedankt dat je zo hard hebt gevochten.” Na afloop van de race legde de teambaas uit waar het misging in Hongarije. “Om heel eerlijk te zijn, was het vanaf het begin al een lastig weekend”, zei hij tegenover Viaplay. “We hebben duidelijk iets cruciaals gemist. We hebben allerlei dingen geprobeerd met Yuki en Max, om het gripniveau terug te vinden dat we eerder wél hadden.”

Volgens Mékies zat het probleem niet in de afstelling van de RB21. “De balans was het probleem niet, we hadden simpelweg geen grip”, legde hij uit. “We hebben veel geprobeerd, maar we kregen nooit het gevoel dat de auto in het juiste venster zat – niet in de kwalificatie, en ook niet in de race. De jongens hebben alles gegeven, maar de onderliggende snelheid was gewoon niet voldoende om echt mee te doen om de prijzen”, besloot hij. “Dit is pijnlijk, maar dit zijn juist de momenten waar je veel van leert. Daardoor kun je stappen zetten en ik weet zeker dat we dat zullen doen.”

