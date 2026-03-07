Formule E- en WEC-coureur Nyck de Vries is bij de Grand Prix van Australië aanwezig als reservecoureur van McLaren. Een rol die deels nieuw voelt, maar toch ook vertrouwd gezien zijn eigen historie in de Formule 1. “Maar ik zal er niet elke Grand Prix zijn”, vertelt hij in de paddock in Melbourne.

Gehuld in de oranje-zwarte kleuren van de Britse renstal vertelt De Vries ontspannen over zijn rol dit weekend. “Uiteindelijk ben ik hier vooral als backup. Mocht er iets gebeuren met een van de rijders, dan ben ik beschikbaar. In de praktijk spiegel ik een beetje alles wat de rijders ook doen. Ik ben overal bij betrokken, heb toegang tot alle informatie en probeer zelf ook analyses te maken om trends en conclusies te trekken.”

Formule E en WEC

Let wel: hij is nog altijd Formule E-coureur bij Mahindra en WEC-coureur bij Toyota. Maar deze rol, met bijkomende werkzaamheden, is daar mee te combineren. “Al zal ik echt niet ineens bij heel veel races zijn. Ik deed natuurlijk al een tijdje weer wat voor McLaren en het kwam nu goed uit. Het is natuurlijk nieuw om nu trackside te werken. Ieder team opereert ook anders, dus je moet een beetje opnieuw integreren.”

Zo is de cirkel rond. Als tiener werd De Vries namelijk opgenomen in het talentenprogramma van McLaren. De samenwerking stopte acht jaar geleden. Even wennen is het dus wel voor de Friese coureur die in 2023 zelf tien races fulltime F1-coureur was bij het toenmalige AlphaTauri. “Maar het voelt ook wel weer meteen vertrouwd, omdat ik natuurlijk eerder in de paddock heb rondgelopen.”

Vergelijking

Dat is weliswaar nog maar drie jaar geleden, maar een vergelijking met de sport toen gaat nu al mank. “Het is sowieso anders”, knikt hij. “Zeker met de nieuwe reglementen. Dat verandert alles behoorlijk, al zijn veel basisprincipes nog wel hetzelfde.”

De Vries is vol lof over McLaren. “Het is indrukwekkend hoe het team zich de afgelopen jaren terugvocht naar het niveau waarop ze weer races en kampioenschappen heeft kunnen winnen. Wat mooi is: de kern van de engineeringgroep is eigenlijk nog steeds dezelfde. In het simulatorteam werk ik met mensen met wie ik tien jaar geleden ook al samenwerkte.”

