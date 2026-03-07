Max Verstappen heeft geen verwondingen aan zijn hand opgelopen bij zijn harde crash zaterdag in Melbourne. Dat heeft nader onderzoek uitgewezen. “Het is allemaal oké”, vertelde hij na de kwalificatie.

Verstappen vloog al in zijn eerste snelle ronde hard van de baan. De achterkant van de auto sloeg vast, hij werd een passagier in eigen bolide en eindigde hard in de muur. De RB22 liep schade op, maar de Nederlander dus gelukkig niet.

Wel controleerde hij meteen zelf onder meer zijn handen. En dat gebeurde daarna ook nog op het circuit. “Maar die zijn oké, er zijn scans gemaakt en er is niks gebroken. Dus dat is in elk geval allemaal goed.”

Eerder op de dag beleefde ook Kimi Antonelli al een zware crash. De Italiaan herstelde zich daarvan door met een gerepareerde auto uiteindelijk in de kwalificatie naar een knappe tweede plaats te rijden. De pole position werd in Melbourne een prooi voor de ongenaakbare George Russell.

