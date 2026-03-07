Voor Max Verstappen is de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië uitgelopen op een drama. De Nederlander ging in zijn eerste snelle ronde al in bocht 1 hard van de baan om daarna op hoge snelheid in de muur te belanden.

Het was een crash zoals je die niet vaak ziet bij Verstappen, hoewel de coureur er zelf niet of nauwelijks iets aan kon doen. De achterkant van de RB22 sloeg compleet vast bij het aanremmen voor de eerste bocht. “Fantastisch”, klonk het cynisch over de boordradio na zijn crash. Ongedeerd stapte de Nederlander uit, al controleerde hij na het uitstappen wel even zijn handen op schade.

De crash van Verstappen zorgde meteen voor een rode vlag in Q1. De kwalificatie lag daardoor even stil.

Bekijk hier de video van de crash van Verstappen:

