Ondanks dat er in april geen Grands Prix meer op de kalender staan, belooft het een cruciale maand te worden voor de Formule 1. Naar aanleiding van de aanhoudende kritiek op de nieuwe reglementen gaat de FIA tijdens deze voorjaarsstop vergaderen met alle betrokken partijen om mogelijk wijzigingen door te voeren voor het eerstvolgende raceweekend in Miami. Directeur Nikolas Tombazis benadrukt dat het om kleine ingrepen gaat, die de teams relatief snel kunnen doorvoeren.

Donderdag werd er voor het eerst vergaderd over de eventuele aanpassingen. The Guardian sprak met Tombazis over het uiteindelijke doel van deze bijeenkomsten. “Het is niet zo dat we een complete herziening van de regels bespreken”, begon de Griek, waarna hij een opvallende vergelijking maakte. “Het is geen patiënt die op de IC ligt; het is een patiënt die elke dag wat meer appels moet eten. Van een openhartoperatie is geen sprake.”

Het is geen puinhoop

Toch lagen de nieuwe reglementen de afgelopen maanden geregeld onder vuur; vanuit de media, maar ook vanuit het rijdersveld. In de voorhoede klinkt vanzelfsprekend weinig kritiek, maar iemand als Max Verstappen twijfelt door de grote focus op energiebeheer openlijk aan zijn toekomst in de sport. Na het laatste raceweekend in Japan kwam de FIA bovendien verder onder druk te staan door de zware crash van Oliver Bearman. De impact van 50G op de vangrail werd direct gelinkt aan de grote snelheidsverschillen als gevolg van de nieuwe reglementen.

“Er zijn onderwerpen die we moeten aanpakken, zowel vanuit het oogpunt van de rijeigenschappen als van de veiligheid”, gaf Tombazis toe. “Ik wil niet rondbazuinen: ‘Alles is prima, we hoeven niets te doen’, want er moet duidelijk wel iets gebeuren. Aan de andere kant wil ik ook niet zeggen: ‘Het is een puinhoop.’ We hebben fans die blij zijn met de show, we hebben een ongeluk gehad dat werd veroorzaakt door specifieke aspecten die we moeten oplossen en we hebben coureurs die vinden dat er dingen verbeterd kunnen worden”, somde hij op. Overigens is hij weinig onder de indruk van kritiek vanuit de coureurs. “Het schoolhoofd of de scheidsrechter”, zo doelde hij op de FIA, “krijgt meestal kritiek te verduren.”

Crash Bearman was een schok

Toch erkent Tombazis dat grote ongelukken zoals die van Bearman ‘een schok’ zijn voor de organisatie. “Elk ongeluk op hoge snelheid is altijd een beetje een schok”, vervolgde hij. “Zeggen dat het verwacht werd, zou onjuist zijn, maar de snelheidsverschillen waren wel degelijk als risico aangemerkt.” De FIA wil echter geen overhaaste beslissingen nemen. “Wanneer we veranderingen te gehaast doorvoeren, bestaat het risico dat we de situatie verergeren of allerlei andere problemen veroorzaken”, legde Tombazis uit. “Daarom hebben we de tijd nodig om te analyseren. Veiligheid staat uiteraard voorop.”

Op 16 april gaat de FIA verder vergaderen over de toekomst van het F1-reglement. Op 20 april moet er dan, in het bijzijn van de teambazen, de motorfabrikanten en F1-CEO Stefano Domenicali, een definitief besluit worden genomen. Tombazis legde uit dat – door de aard van de nieuwe regels – veranderingen snel kunnen worden doorgevoerd. “De regels vereisen geen wijzigingen aan de hardware, maar mogelijk wel aan enkele instellingen en software”, verklaarde de Griek. “Die kunnen in principe zeer snel worden aangepast, de snelheidsverschillen verkleinen én de coureurs tevreden stellen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.