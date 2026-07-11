Technisch directeur bij Red Bull Pierre Waché reageert op het verloop van de GP Groot-Brittannië voor Max Verstappen. De Nederlander kreeg met meerdere tegenslagen te maken tijdens het raceweekend op Silvestone, en kon uiteindelijk zelfs – door een probleem aan de achtervleugel – zijn race niet afmaken. Waché snapt dat de wereldkampioen gefrustreerd reageerde na de Grand Prix, maar stelt ook meteen: ‘Het vertrouwen is er nog’.

De GP Groot-Brittannië was een weekend vol tegenslagen voor Max Verstappen. Na motorproblemen tijdens de kwalificatie, kwam hij in de slotfase van de Grand Prix op zondag in het grind terecht. Door het niet goed sluiten van zijn achtervleugel verloor hij de controle over zijn RB22. Verstappen was naderhand furieus op Red Bull: “Of ik met het team ga praten? Ik wil er gewoon even niks mee te maken hebben op het moment”, zei de wereldkampioen.

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Pierre Waché, technisch directeur bij Red Bull, ziet echter niet alleen maar frustratie bij de coureur. “Max wijst op zaken die hem meer beïnvloeden dan wij ons kunnen voorstellen”, vertelt Waché aan AutoHebdo. “In onze simulaties zijn er zaken die wij niet als een groot probleem zien, maar voor hem zijn ze dat wel.”

‘Vertrouwen bij Max is er nog’

De Fransman geeft ook meteen een voorbeeld. “Zo zijn er zaken die hij via het stuur voelt, maar die wij in de simulator niet kunnen waarnemen, terwijl het potentieel van de auto daar precies hetzelfde is”, vervolgt hij. “Max is niet gefrustreerd omdat hij niet wint. Het belangrijkste is dat hij er vertrouwen in heeft dat wij hem een auto kunnen geven waarmee hij kan winnen. Dat vertrouwen is er.”

In hoeverre de situatie echter nog kan verbeteren, met het oog op het geldende kostenplafond, is echter nog de vraag. “Het grootste probleem bij de ontwikkeling blijft de productie- en onderzoekscapaciteit”, aldus Waché. “De ontwikkeling van de auto voor 2027 begint zeer binnenkort en dat zal onvermijdelijk leiden tot compromissen op het gebied van de productie”.

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