Het is einde GP België voor George Russell. De Mercedes-coureur werd in de eerste ronde al geraakt door Lewis Hamilton, waardoor hij van de baan spinde en in het grind tot stilstand kwam. De race op Spa-Francorchamps is zo al voor de Mercedes-coureur voorbij voordat deze goed en wel onderweg was.

De enerverende start van de GP België eindigde in een drama voor George Russell. Al gauw nadat de lichten uitgingen, kwam Max Verstappen heel even voorbij aan leider Andrea Kimi Antonelli. Van het veelbesproken ‘jojo-racen’ was echter ook gauw weer sprake en zowel de Italiaan als Charles Leclerc haalde weer de viervoudig wereldkampioen in. In alle chaos was het George Russell die geraakt werd door Lewis Hamilton bij het ingaan van Les Combes. De Brit spinde in het grind, en zag zo hoe zijn race al vroegtijdig ten einde kwam.

Bekijk het moment vanuit het perspectief van Lewis Hamilton hier:

Here's Lewis' view of the contact with George on the opening lap 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ZticPlZfQH — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

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