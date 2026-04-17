Max Verstappen doet aankomend weekend mee aan de voorbereidende races op de 24 Uur van de Nürburgring. Maar zelfs voorbereidende races hebben wat voorbereiding nodig, en daarom kwam de Nederlander op de vrijdag al in actie. Verstappen onthulde een etmaal eerder dat zijn avonturen op de Nordschleife bij het thuisfront niet altijd met open armen worden ontvangen: ‘Toen zei Kelly wel: moet dat nou? En dan zeg ik weer: ja, dat moet.’

Met geen Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend, besloot Max Verstappen om in plaats daarvan naar de Nordschleife Nürburgring af te reizen. De Nederlander doet in mei mee aan de 24 Uur van de Nürburgring, en wil nog graag wat ervaring opdoen voorafgaand aan zijn deelname aan de etmaalsrace. De NLS4- en NLS5-race, die respectievelijk aankomende zaterdag en zondag plaatsvinden, bieden de perfecte gelegenheid voor Verstappen om nog wat verder vertrouwd te raken met de Mercedes-AMG GT3.

Bekijk hier alvast de eerste beelden van Max Verstappen terug op de Nürburgring:

‘Kelly zei toen: moet dat nou?’

Verstappens liefde voor het racen op de Nürburgring kwam ook aan bod een etmaal eerder, tijdens Viaplay’s Een Avond met Max Verstappen. In Theater Amsterdam onthulde hij hoe hij zijn raceavonturen op de beroemde Duitse baan wel thuis moet aankaarten. “Laatst was het: hé, er vallen twee Grands Prix weg in april! Toen moest ik (tegen partner Kelly Piquet, red.) zeggen: ja, maar…. Dan zegt ze wel: moet dat nou? En dan zeg ik weer: ja, dat moet, haha”.

Een Avond met Max Verstappen is vrijdagavond 20.00 uur te zien op Viaplay.

