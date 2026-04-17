Max Verstappen had het over veel dingen tijdens Viaplay’s Een Avond met Max Verstappen, waar hij tijdens normale raceweekenden nog niet eerder over sprak. Van zijn dochtertje Lily, tot aan de Toppers en uiteraard het simracen. Hieronder een kleine greep van de avond met vragen die werden gesteld door Amber Brantsen, Frank Evenblij, Koen Weijland én zelfs de jongste fans aan Max Verstappen.

Tussen zijn voorbereidingen op de 24 Uur van de Nürburgring door reisde Max Verstappen af naar Amsterdam, om in Viaplay’s Een Avond met Max Verstappen in een bomvol theater terug te blikken op niet alleen zijn raceherinneringen. De sfeer zit er vanaf het eerste moment in Theater Amsterdam al goed in: “Ze zijn me na een paar weken nog niet vergeten”, grapt de wereldkampioen meteen.

Verder wordt Verstappen tijdens een rondje op de simulator – over hoe kan het ook anders, de Nordschleife – gevraagd naar de schilder achter de Mona Lisa. “Geen idee”, zegt de coureur, die vervolgens wordt geïnformeerd dat het Leonardo Da Vinci was. “Dat is wel slecht, zeg”. De Nederlandse wereldkampioen krijgt de hele avond lang vragen die hij nog niet eerder tijdens persmomenten in de Formule 1 voorgeschoteld kreeg. Hieronder een kleine selectie.

Hoe was je eerste ervaring in een Formule-auto?

“Toen reed ik tussen de schapen. Op de eerste dag was er heel veel regen, maar dat was eigenlijk wel fijn. De Michelin-banden gaven heel veel vertrouwen en een veilig gevoel. Slicks zijn wat directer en als die koud zijn moet je er vertrouwen mee op bouwen. De tweede dag was het toen droog, en toen heb ik wel even het gras gemaaid.”

Dan in 2014 rijd je voor Red Bull, hoe kwam dat tot stand?

“Ik had niet alleen de kans om bij Red Bull te rijden op dat moment, maar dat team gaf mij wel de beste deal, namelijk een zitje in de Formule 1. En die kans krijg je niet gelijk. Je weet niet of je die kans ooit weer krijgt, dus je moet ervoor gaan. We hebben die keuze gemaakt, maar het heeft gelukkig goed uitgepakt. Maar dat is ook een risico.”

Wat voor rol hadden jouw ouders in jouw jonge jaren?

“Zonder mijn vader had ik het niet gered tot aan de Formule 1. Absoluut niet. De dingen die hij mij heeft geleerd van kleins af aan. Wat ik altijd fijn vond ook dat als ik thuiskwam, ik het gewoon over de autosport kon hebben. Mijn moeder helpt me ook op mentaal vlak. Ik ben soms recht door zee en negatief. Zij helpt me dan. Het is wel fijn om van beide kanten input te krijgen. Mijn moeder is gewoon een heel goed mens.”

Wat kook je het liefst als je thuis bent?

“Ik kan niet koken, ik heb het nooit geleerd. Het wordt ook nooit zo lekker als in een restaurant.”

Terug naar 2016: je zag in Barcelona twee zilveren auto’s op elkaar klappen, had je toen verwacht dat je kon winnen?

“Ik dacht toen alleen maar: dat is mooi meegenomen. Dat hele weekend stond in het teken van leren en punten pakken, dus ik dacht misschien dat er een podium in zat op dat moment. Maar je bent ook nog steeds met andere coureurs aan het racen. Ik had Kimi Räkkönnen ook nog achter me. En toen kreeg ik ook nog kramp. Ik was nerveus en kon me geen fouten permitteren, want we waren niet snel op de rechte stukken. Ja, dus dan verkramp je een beetje.”

Een vijfde wereldtitel of de 24 uur van Le Mans winnen?

“Vijfde wereldtitel. Voor mijn gevoel kan ik als ik wat ouder ben nog altijd Le Mans winnen. Dit seizoen gaat die wereldtitel er niet komen. Le Mans kan je echter nog tot je 45ste aan meedoen.”

Bij een avond in het theater hoort natuurlijk ook een theatrale opkomst voor Max Verstappen (Foto: Rachel Ecclestone)

Ben je angstiger geworden over het racen sinds je vader bent geworden?

“Nee, ik ben met racen niet angstiger geworden. Zo kan je er ook niet in staan in de Formule 1. Je wilt tijdens een Grand Prix-weekend wel zo snel mogelijk weer naar huis en zo laat mogelijk aan komen. Je probeert er zo rekening mee te houden, maar in de auto benader je het hetzelfde als eerst. Je blijft gedreven en als je dat niet meer kan, dan moet je stoppen.”

Met wie heb je de leukste racegevechten gehad zonder dat je diegene daarna iets aan wilde doen?

“Met Daniel (Ricciardo, red.) als teamgenoot heb ik leuke gevechten gehad. En hem wilde ik naderhand ook nooit wat aandoen.”

Wat had je willen doen als je geen autocoureur was?

“Ik vind MotoGP ook supermooi. Toen ik klein was heb ik ook op die kleine mini bikes geracet, maar ik zag wel snel in dat ik meer talent had op vier wielen dan op twee. Misschien was ik steward of zoiets geworden, haha. Nee denk het niet. Geen idee, wel altijd iets met motorsport.”

Over zijn padelvaardigheden

“Ik ben een lompe padel-speler. Ik ga altijd dwars door het glas. Als je goed bent, zweet je minder. Dus in de Formule 1 heb ik minder zweet, ja. Zeker met deze auto’s.”

Foto’s/credits: Rachel Ecclestone.

Een Avond met Max Verstappen is vanaf vanavond 20.00 uur te zien op Viaplay.

