Max Verstappen staat voorafgaand aan zijn kwalificatieraces voor de 24 Uur van de Nürburgring stil bij de risico’s die het Nordschleife-gedeelte van het beroemde Duitse circuit met zich mee kan brengen. De viervoudig wereldkampioen geniet echter enorm van het rijden op het Duitse circuit: ‘Bovendien, je kunt overal crashen’, vertelt hij nuchter.

Max Verstappen reist aankomend weekend weer af naar de Nürburgring om zijn voorbereiding op de 24-uursrace in mei voort te zetten. Verstappen doet mee aan de ADAC 24h Qualifiers, de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Het Nordschleife-gedeelte van de Nürburgring draagt ook wel de bijnaam de ‘Groene Hel’ en staat bekend als een gevaarlijk circuit, vanwege de bochten en blinde heuveltoppen met minimale uitloopstroken.

“Ik weet dat ik een zware crash hier kan hebben, maar daar ben ik niet bang voor”, vertelt Verstappen over het racen op de Nürburgring tegen ESPN. “Ik vind het juist heel leuk om hier te rijden, het tovert een glimlach op mijn gezicht. Elke keer als ik hier uit de auto stap, ben ik blij. Dat is ook waar ik naar streef, om eerlijk te zijn, om plezier te hebben. Ik weet dat het een gevaarlijk circuit is, maar ik neem graag dat risico.”

Daarnaast is het circuit door de jaren heen een stuk veiliger geworden, aldus Verstappen. “Het circuit is, zou ik zeggen, behoorlijk veranderd ten opzichte van de jaren 60 en 70”, vervolgt de viervoudig wereldkampioen. “Bovendien, je kunt overal crashen. Het is op veel verschillende circuits gevaarlijk… Ik bedoel, Suzuka is ook gevaarlijk. Het hangt er gewoon vanaf hoe je het bekijkt.”

Nog meer ervaring opdoen

Verstappen onthult ook meteen zijn doel voor de aankomende kwalificatiewedstrijden op de Nürburgring: nog wat meer ervaring opdoen voor de 24-uursrace. “Ik zou misschien graag eens in de avonduren of tegen de avond willen rijden. Gewoon om een idee te krijgen van wat ik kan verwachten”, legt hij uit. “Ik maak me er geen zorgen over. Ik wil het gewoon doen. De enige kans daarvoor is volgens mij in een van de kwalificatieraces.”

