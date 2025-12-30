Oud-Formule 1-coureur David Coulthard neemt het nieuwe reglement voor 2026 onder de loep. De Schot verwacht dat met name de nieuwe technische regels voor een hele andere manier van racen zullen zorgen. Toch zal dat geen afbreuk doen aan de spanning tijdens Grands Prix, aldus Coulthard. ‘Want als het voor iedereen precies hetzelfde is, blijft het nog steeds racen’, legt de oud-Red Bull-coureur uit aan de hand van een vergelijking met de zeilsport.

In 2026 gaat een geheel nieuw reglement van kracht in de Formule 1. De bolides worden kleiner, lichter en krijgen actieve aerodynamica. Daarnaast wordt dan het vermogen gelijk verdeeld over de V6-turbomotor en een elektrische aandrijving. Volgens David Coulthard levert deze nieuwe technische regelgeving volgend jaar ook een heel andere manier van racen op.

“De Formule 1 gaat nu een tijdperk in waarin vijftig procent aan elektrische energie en vijftig procent aan interne verbranding wordt gebruikt. Dat zal een heel andere manier van racen opleveren”, legt de oud-Formule 1-coureur uit. “De typische manier van racen nu is dat je de bocht uitkomt, steeds sneller gaat rijden, de maximale snelheid bereikt, remt en vervolgens de bocht ingaat. Onder de nieuwe regels zullen coureurs waarschijnlijk versnellen tot een snelheid waarbij er geen elektrische energie meer is en de auto meer weerstand ondervindt dan dat hij pk’s heeft.”

Zeilen

Volgens Coulthard hoeft deze nieuwe manier van racen echter geen afbreuk te doen aan de spanning tijdens Grands Prix. “Want als dat voor iedereen hetzelfde is, blijft het nog steeds racen.” De Schot vergelijkt de koningsklasse vervolgens met een hele andere tak van sport: zeilen. “Ik herinner me dat ik op een zeilboot zat, en veel mensen denken misschien: ‘Hoe kan het spannend zijn om met 10 knopen (rond de twintig km/u, red.) te racen?’ Nou, als je een andere boot hebt die negen en een halve knoop of tien en een halve knoop vaart, ben je ineens in een race verwikkeld, en dat is waar de spanning zit.”

