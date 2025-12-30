Het team van McLaren blijft ook in 2026 vasthouden aan de ‘papaja-regels’, zo bevestigt CEO Zak Brown alvast. De regels van de Britse renstal waren een geliefd discussiepunt in 2025, zeker nadat het team in Monza door middel van team orders Oscar Piastri plaats liet maken voor Lando Norris na een langzame pitstop. Hoewel McLaren zeker hoopt te leren van gemaakte fouten, zal de ‘manier waarop we racen niet veranderen’, aldus Brown.

De zogenoemde ‘papaja-regels’ van McLaren zorgden afgelopen jaar voor veel discussie. De renstal hoopte met de regels coureurs Lando Norris en Oscar Piastri gelijke kansen te geven om te vechten voor de wereldtitel. Deze aanpak van McLaren kwam echter steeds meer onder druk te staan, zeker toen Max Verstappen in de tweede seizoenshelft dichter bij het McLaren-duo kwam in het kampioenschap. Uiteindelijk kon Norris – met een minimaal verschil van twee WK-punten – alsnog de titel veiligstellen.

‘Papaja-regels’ blijven

Hoewel het in 2026 nog de vraag is of McLaren weer het dominante team zal zijn, bevestigt CEO Zak Brown alvast dat de renstal aan de ‘papaja-regels’ blijft vasthouden. “We zijn vastbesloten om beide coureurs gelijke kansen te geven om het wereldkampioenschap te winnen”, zei Brown tegen de media in Abu Dhabi, toen hem werd gevraagd of de aanpak van McLaren vruchten had afgeworpen.

“Ik denk dat je altijd, zelfs als je op maandag wint, praat over wat je anders of beter had kunnen doen. We zijn dus voortdurend in ontwikkeling als raceteam, maar het fundamentele principe dat we twee coureurs gelijke kansen geven om te winnen, zal niet veranderen”, bevestigde de Amerikaanse CEO dat de ‘papaja-regels’ blijven.

Toch is er volgens Brown altijd nog ruimte voor verbetering. “Ik denk dat dat de aard is van een Formule 1-team. Altijd evalueren en je afvragen: ‘Wat hadden we anders kunnen doen? Wat hadden we beter kunnen doen?’. Natuurlijk zou je willen dat je geen fouten had gemaakt, maar dat is gewoon niet realistisch. Ik heb nog nooit een persoon of team in welke sport dan ook een perfect seizoen zien hebben. Wij zijn dus niet anders, maar fundamenteel gezien zal de manier waarop we racen niet veranderen.”

