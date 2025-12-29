Toyota zet in 2026 de volgende stap in de samenwerking met Haas. De Japanse autofabrikant wordt dan de titelsponsor van het Amerikaanse Formule 1-team, maar voor Toyota stopt het partnerschap daar niet. De Japanse autogigant wil namelijk ook meer invloed op de coureurskeuze. Volgens teambaas Ayao Komatsu is daar wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden: ‘We kiezen altijd coureurs die prestaties leveren’.

Begin december kwam het nieuws naar buiten dat Toyota vanaf 2026 de samenwerking met Haas verdiept. De Japanse autofabrikant wordt vanaf volgend seizoen de titelsponsor van het Amerikaanse team. Dat is echter niet de enige beoogde volgende stap voor de Japanners. Toyota hoopt ook meer invloed te krijgen op de toekomstige coureurskeuzes van Haas. Momenteel rijden Esteban Ocon en Oliver Bearman nog voor de Amerikaanse renstal.

Teambaas Ayao Komatsu bevestigt dat inbreng van Toyota bij de keuze voor toekomstige line-up zeker mogelijk is. “Hun doel – een van de vele doelen die ze hebben – is, zoals we al zeiden met betrekking tot het ontwikkelen van mensen, onder andere van coureurs.” Toch zal Haas niet zomaar elke door Toyota aangewezen coureur een stoeltje geven.

Prestaties

“Het belangrijkste is dat prestaties op de eerste plaats komen”, vervolgt de Japanner. “Iedereen die in onze raceauto stapt, moet de beste keuze zijn in termen van prestaties. Daar zijn we het allemaal over eens, zelfs Akio-san (Akio Toyoda, voorzitter van Toyota, red.). Ook al zou hij bijvoorbeeld een Japanse coureur uit zijn opleidingsprogramma willen, het wordt een dure grap als we die coureur inzetten terwijl hij niet goed genoeg is. Dan zullen mensen zeggen: ‘Oh, Toyota koopt gewoon een stoeltje met geld.’ Dat is niet wat Akio-san doet. Dat is niet wat wij doen. We kiezen altijd coureurs die prestaties leveren.”

