Toyota verdiept vanaf 2026 de samenwerking met Haas. De autogigant treedt vanaf volgend jaar op als titelsponsor en vervangt daarmee de huidige partner, MoneyGram. De nieuwe samenwerking volgt op een succesvol technisch partnerschap: onder de vlag van Toyota Gazoo Racing profiteerde Haas al van de uitgebreide technische kennis en infrastructuur van de Japanners. Het betekende bovendien de terugkeer van Toyota in de Formule 1.

Het meerjarige partnerschap, in 2024 bekrachtigd, bracht verschillende ontwikkelingen op gang. Zo startte in 2025 Haas’ eerste TPC-programma, waarin de Japanners Ryō Hirakawa, Ritomo Miyata, Sho Tsuboi en Kamui Kobayashi via Toyota veertien testdagen voor hun rekening namen. Daarnaast werd op de Britse thuisbasis in Banbury gewerkt aan de installatie van de eerste eigen simulator, die in 2026 in gebruik wordt genomen. Door de samenwerking uit te breiden hopen beide partijen op nog meer ontwikkelingsmogelijkheden voor coureurs, ingenieurs én monteurs.

Teambaas Ayao Komatsu is enthousiast over wat de samenwerking al heeft opgeleverd: “Tot nu toe is onze werkrelatie alles wat we ervan gehoopt hadden. Dat is bewezen door onze succesvolle TPC-dagen dit seizoen. Maar ook achter de schermen is veel gebeurd; denk aan de installatie van de simulator in Banbury voor 2026.” Hij benadrukt dat de kruisbestuiving tussen beide organisaties steeds waardevoller wordt. “De werving van personeel, waarbij iedereen samenwerkt tussen Haas en Toyota, heeft ons enorm geholpen. Dat zal alleen maar toenemen naarmate onze samenwerking zich verder ontwikkelt.”

Toyota in beweging in F1

Ook Toyota-topman Akio Toyoda ziet hoe het partnerschap met Haas zijn vruchten begint af te werpen. “Het afgelopen seizoen zag ik hoe jonge Toyota-coureurs en -ingenieurs in hun eigen potentieel gingen geloven en hun zinnen zetten op nog grotere dromen. Ik wil mijn oprechte dank uitspreken aan Gene Haas en Ayao Komatsu voor hun steun en hun vertrouwen in het potentieel van onze coureurs en ingenieurs. Het is tijd voor de volgende generatie om hun eerste stappen te zetten richting het wereldtoneel. Samen bouwen we zowel een cultuur als een team voor de toekomst. Toyota is nu écht in beweging.”

LEES OOK: Antonelli reflecteert op bewogen leerjaar: ‘De druk heeft me geholpen te groeien’

De versterkte samenwerking staat los van de motordeal met Ferrari; de Italianen blijven in 2026 de aandrijflijn leveren. Op 23 januari onthult Haas de nieuwe livery. Tussen 2002 en 2009 had Toyota al een eigen fabrieksteam in de Formule 1. In aanloop naar het seizoen van 2010 trok het merk zich echter terug, mede vanwege de toenemende verliezen tijdens de economische recessie. Ondanks een gigantisch budget slaagden de Japanners er in acht seizoenen niet in een race te winnen.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.