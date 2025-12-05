Andrea Kimi Antonelli kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste jaar in de Formule 1. De jonge Italiaan voelt dat hij als coureur én als persoon tijdens zijn debuutseizoen grote stappen heeft gezet, ondanks ook de ‘downs’ die 2025 met zich meebracht. De 17-jarige noemt 2025 daarom een ‘enorm leerjaar’ en zegt dat de extra druk hem juist heeft geholpen sneller te groeien.

“Dit jaar was echt een enorm leerjaar voor mij”, vertelt Kimi Antonelli aan de media in Abu Dhabi. “Mijn eerste seizoen bij Mercedes was een enorme kans. Ik stond meer in de schijnwerpers en voelde daardoor meer druk. Maar juist die druk heeft me geholpen om sneller te groeien.” De Mercedes-coureur geeft toe dat zijn seizoen niet probleemloos verliep. “Ik heb dit jaar mijn ups en downs gehad en een lange, moeilijke periode doorgemaakt”, blikt hij terug. “Uiteindelijk lukte het me om het te overwinnen, en dat voelde als een kleine zege. In die tijd begon ik aan mezelf te twijfelen en was ik bang dat ik er niet uit zou komen.”

Het seizoen kende volgens Antonelli een duidelijk keerpunt: “Sinds Bakoe zitten we in een goede flow en het is de laatste tijd zelfs gewoon leuk geweest.” Ondanks de lastige momenten kijkt hij met trots terug op wat hij uit het seizoen heeft gedaan. “Ik ben blij met het seizoen, maar nog blijer met hoeveel ik gegroeid ben en hoe veel volwassener ik ben geworden.” De jonge Italiaan voelt zich klaar voor komend seizoen. “Volgend jaar ben ik veel beter voorbereid en heb ik veel meer controle over de situatie.”

