Ook Lando Norris blikt alvast vooruit op het verdere Grand Prix-weekend in Abu Dhabi. De Brit kan voor het eerst in zijn Formule 1-carrière op zondag wereldkampioen worden, iets waar hij als kind al van droomde. Toch zegt Norris zich ‘niet al te druk te maken’ voorafgaand aan de allesbepalende race op het Yas Marina Circuit: ‘Als het niet lukt, probeer ik het volgend jaar opnieuw’.

Lando Norris is het laatste Grand Prix-weekend van het jaar goed begonnen. De Brit voerde tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi de tijdenlijst aan, op de voet gevolgd door titelrivaal Max Verstappen. Het gat tussen de coureurs in het kampioenschap bedraagt slechts twaalf WK-punten, waardoor beide mannen – samen met Norris’ teamgenoot Oscar Piastri – nog altijd kanshebber zijn voor de wereldtitel. Volgens Norris heeft hij echter in Abu Dhabi het ‘meest te verliezen’ van alle drie de titelkandidaten.

“Wat betreft mijn positie heb ik natuurlijk het meest te verliezen, omdat ik aan de top sta”, vertelt de McLaren-coureur in de persconferentie in Abu Dhabi. “En ik zal mijn best doen om daar tot het einde van het seizoen, nog een paar dagen, te blijven. Maar als het niet lukt, probeer ik het volgend jaar gewoon opnieuw. Het zal waarschijnlijk even pijn doen, maar ja, zo is het leven. Ik ga door en probeer het volgend seizoen beter te doen.” Norris zegt vervolgens dat hij niets te verliezen heeft, omdat het “slechts” een race voor het kampioenschap is en hij zich “niet al te druk maakt”.

Droom

De nonchalance van Norris is even later in de persconferentie alweer weg, wanneer hij de vraag krijgt wat het voor hem zou betekenen om op zondag de wereldbeker in ontvangst te mogen nemen. “Het is alles waar ik mijn hele leven al naartoe heb gewerkt. Het zou dus alles voor me betekenen”, aldus de McLaren-coureur. “Ook voor iedereen die me heeft gesteund gedurende de afgelopen, wat is het nu, zestien jaar van mijn leven om dit punt te bereiken. Het zou betekenen dat mijn leven tot nu toe een succes is geweest en dat ik de droom die ik als kind had, heb verwezenlijkt.”

