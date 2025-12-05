Max Verstappen heeft vrijdag de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de GP van Abu Dhabi. Twee dagen voordat de strijd om de wereldtitel Formule 1 tussen Verstappen en zijn McLaren-rivalen Lando Norris en Oscar Piastri definitief wordt beslecht, is VT1 weinig meer dan een slap voorgerecht vanwege het grote aantal invallers op de baan. De snelste tijd komt op naam van WK-leider Lando Norris.

De eerste vrije training in Abu Dhabi kan het best bestempeld worden als het bal der invallers. Liefst negen van de twintig zitjes worden ingenomen door rookies en/of eenmalige pay drivers. Sinds 2022 moet iedere renstal tweemaal per jaar een VT1-sessie invullen met een jonge coureur die maximaal twee GP’s achter zijn naam heeft staan. De timing in Abu Dhabi komt voor kampioenskandidaat Oscar Piastri ongelukkig uit. Hij moet werkeloos toekijken, terwijl Patricio O’Ward plaats neemt achter het stuur van zijn McLaren. Gelukkig voor hem maakt de Mexicaan geen brokken.

Met Piastri (foto boven) volgen ook Liam Lawson, Lewis Hamilton, Alexander Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll, Fernando Alonso, Esteban Ocon en Isack Hadjar vanuit de teamgarage. Noemenswaardige incidenten blijven uit, afgezien van een spin van Charles Leclerc in de slotfase van VT1.

Als het over tijden gaat leidt Isack Hadjar, vanaf volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Racing Bull, lange tijd de dans. Hij heeft met harde banden onder zijn Racing Bulls-bolide 1.25,245 op de klok gezet. Halverwege de sessie wordt hij ruimschoots afgelost door Max Verstappen op softs (1.24,493). WK-leider Norris is de enige die in het restant van VT1 nog nipt (met 0,008 seconden) onder de tijd van Verstappen weet te duiken (1.24,485), uiteraard voor wat het waard is. De derde tijd (1.24,501) komt op naam van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Overigens klaagt Verstappen in de slotfase over de boordradio nog even over een kapot onderdeel, het lijkt hem echter weinig parten te spelen.

Top-10: Norris, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Hülkenberg, Antonelli, Bortoleto, Bearman, Sainz, Colapinto.

De tweede vrije training staat later vandaag op het programma en begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.